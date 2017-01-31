наверх
Новости Архангельска
31 января, вторник 18:16
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
212
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
107
29.01.17
Сквозь бури и лёд: краткие итоги работы российских рыбопромышленников за 2016 год
90
29.01.17
Участницы коллектива «Дивованье» награждены Почетным знаком святой Татианы
74
27.01.17
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января!
63
27.01.17
Архангелогородцам предлагают показать настоящую русскую «зимнюю удаль»
47
27.01.17
К концу 2017 года в России будет работать 200 магазинов детских игрушек TOY. RU
34
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Рождённого для рекорда бутылочного слона отправили на мусороперерабатывающий завод

На Красной пристани начали разбирать прославившего Архангельск пластикового слона. Организаторы акции подсчитали количество бутылок, которые собирали все горожане, их набралось почти 50 тысяч.

Все данные переведены на английский язык и отправлены на рассмотрение комиссии в Великобританию, которая и должна зафиксировать рекорд Гиннеса. Попал ли архангельский слон на страницы заветной книги станет ясно в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, строить слона-гиганта начали в сентябре прошлого года, завершили только в начале января года текущего при помощи спецтехники подрядных организаций. Планы постройки скульптуры неоднократно сдвигались, затем статуя пострадала от снежной бури. Сейчас скульптура почти разобрана, все бутылки организаторы отправят на мусороперерабатывающий комбинат.

Добавим, одноимённый лофт-проект, который и должна была прорекламировать акция по постройке слона из бутылок, уже работает. Он включает авторскую кухню, фотостудию, конференц-зал, концертную площадку, зону совместного творчества, а также многое другое.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"


 

  
версия для печати
  
просмотров: 40
дата: 31.01.17 | 18:03
комментариев: 0
видео Видеосопроводжение
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080