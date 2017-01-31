На Красной пристани начали разбирать прославившего Архангельск пластикового слона. Организаторы акции подсчитали количество бутылок, которые собирали все горожане, их набралось почти 50 тысяч.

Все данные переведены на английский язык и отправлены на рассмотрение комиссии в Великобританию, которая и должна зафиксировать рекорд Гиннеса. Попал ли архангельский слон на страницы заветной книги станет ясно в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, строить слона-гиганта начали в сентябре прошлого года, завершили только в начале января года текущего при помощи спецтехники подрядных организаций. Планы постройки скульптуры неоднократно сдвигались, затем статуя пострадала от снежной бури. Сейчас скульптура почти разобрана, все бутылки организаторы отправят на мусороперерабатывающий комбинат.

Добавим, одноимённый лофт-проект, который и должна была прорекламировать акция по постройке слона из бутылок, уже работает. Он включает авторскую кухню, фотостудию, конференц-зал, концертную площадку, зону совместного творчества, а также многое другое.



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