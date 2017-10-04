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Общество | Главные новости

С 10 декабря меняется расписание поездов по маршруту Котлас - Архангельск

сегодня 15:16
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Необходимость принятия решения связана с обращениями жителей региона в адрес депутатов областного Собрания. Северяне настаивали на увеличении времени между прибытием пассажирского поезда Котлас – Архангельск и обратно.
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В настоящее время поезд прибывает в Архангельск в 9 часов 50 минут, а отправляется в Котлас в 15 часов 18 минут. Интервал между прибытием и отправлением составляет всего чуть более 5 часов, что крайне мало и представляет неудобство для людей, которые активно пользуются поездом для служебных командировок, поездок на обследования в лечебные учреждения, расположенные в областном центре.

В ноябре 2016 года в Архангельском областном Собрании депутатов на встрече спикера регионального парламента Виктора Новожилова и руководства Северной железной дороги обсуждался вопрос изменения расписания пассажирского поезда № 371/372. Именно тогда была достигнута договоренность о поиске оптимального решения проблемы.

Железнодорожники провели ряд совещаний с причастными к этому службами, а также с участием Правительства Архангельской области для детальной корректировки графика движения поездов без ухудшения качества обслуживания населения. В течение года велась активная переписка с Архангельским областным Собранием депутатов для учета и решения всех попутно возникающих вопросов.

– Принято решение: с 10 декабря 2017 года поезд из Котласа будет прибывать в Архангельск ровно в 9 часов утра, а отправляться из Архангельска в 16 часов 25 минут, интервал между прибытием и отправлением удалось увеличить до 7 часов 25 минут, то есть почти на два часа, – говорит Виктор Новожилов. – Новое расписание более удобное для пассажиров и учитывает их интересы. Изменение расписания поезда Котлас – Архангельск – это результат совместной работы региональной власти и Северной железной дороги в интересах северян. 

Автор: sd29
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