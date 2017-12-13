С 1 января за рождение первенца россиянки будут получать 10 тысяч ежемесячно

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13 декабря, ср 13:28
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Проектом устанавливается право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Такая возможность появится у российских граждан, постоянно проживающих на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи - он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.
Инициативой также предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет - они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.
Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета, она будет касаться около 340 тыс. человек ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году - 10,8 тыс. рублей, в 2020 году - 11,1 тыс. рублей, - сообщает ТАСС.
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