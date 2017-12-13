С 1 января за рождение первенца россиянки будут получать 10 тысяч ежемесячно

Женщины получат выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет.

Проектом устанавливается право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Такая возможность появится у российских граждан, постоянно проживающих на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи - он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Инициативой также предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет - они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета, она будет касаться около 340 тыс. человек ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году - 10,8 тыс. рублей, в 2020 году - 11,1 тыс. рублей, - сообщает ТАСС.