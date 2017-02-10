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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

С 2017 года для федеральных льготников увеличилась стоимость набора соцуслуг

Он был увеличен на 5,4% вместе с индексацией ежемесячных денежных выплат. Стоимость полного денежного эквивалента набора социального услуг теперь составляет 1048,97 рублей в месяц.

Набор социальных услуг включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

Более 108 тысяч жителей Архангельской области имеют право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат - ЕДВ и набора социальных услуг. Это более 40 категорий граждан, в том числе ветераны и участники войн, инвалиды 1-3 групп, инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ЧАЭС и др.

Ежегодно до 1 октября федеральные льготники могут сделать выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте полностью или частично. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Решение вступает в силу с 1 января следующего года. Тем, кто решения не меняет, заявления писать не нужно. Также заявление об отказе от получения соцуслуг нужно подавать, если право на получение набора социальных услуг появилось впервые.

 

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автор: pfr
просмотров: 99
дата: 10.02.17 | 15:23
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