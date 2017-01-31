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Архангельск: Общество

     

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С февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров Архангельска вырастут на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 283 тыс. неработающих пенсионеров Архангельской области увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год.

В результате с 1 февраля 2017 года в Архангельской области размер страховой пенсии по старости достигнет 16 715,14 руб., увеличившись на 856,37 руб.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% будет проиндексирована фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля повысятся на 5,4% все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция  в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 апреля 2017 года пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена региональная социальная доплата.

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг более 108 тысяч федеральных льготников Архангельской области, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и других граждан.

Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии», постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года», постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году».

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автор: pfr
просмотров: 112
дата: 31.01.17 | 18:27
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