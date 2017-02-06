Архангельск: Общество

фото, видео с места события С сегодняшнего дня в Архангельске начинается массовое уничтожение грызунов В областном центре стартовали мероприятия по сплошной дератизации. Владельцев собак просят при выгуле держать на поводке, не оставлять без присмотра, не допускать употребление животными в пищу отбросов. График проведения массовой травли крыс выглядит следующим образом:



06.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 16 07.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 10 08.02.17 - Октябрьский округ: р-ны участков 5, 7, 22 (Торн-1: участок 1 и 2); 09.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 17 10.02.17 - Октябрьский округ: р-ны участка 17, 11 13.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 8, 23 14.02.17 - Ломоносовский округ: р-н участка 2 15.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 23 16.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 25 17.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 6 и 19 и Аэропорт 20.02.17 - р-н: Варавино (округ Варавино-Фактория) 21.02.17 - р-н: Фактория (округ Варавино-Фактория) 22.02.17 - р-ны 2 л/з, п. Силикатчиков (округ Варавино-Фактория) 27.02.17 - Округ Майская горка: р-ны Майской горки, 6, 7, 8 м-р, р-н 3ЛДК; 28.02.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - начало Соломбалы) 01.03.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - середина Соломбалы) 02.03.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - конец Соломбалы) 03.03.17 - р-н справа от ул. Кировской – с четной стороны (Северный округ) 06.03.17 - р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть ближняя с нечетной стороны(Северный округ) 07.03.17 - р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть дальняя с нечетной стороны(Северный округ) 09.03.17 - р-ны: 14 л/з, 21 л/з (Соломбальский округ) 10.03.17 - р-ны: АГЗ, 22 л/з (Маймаксанский округ) 13.03.17 - р-ны: АГЗ, 25 л/з (Маймаксанский округ) 14.03.17 - р-ны: 26 л/з и 27 л/з ( Маймаксанский округ) 15.03.17 - р-ны:29 л/з, Экономия (Маймаксанский округ), Исакогорский округ 16.03.17 - р-ны: МЛП (Маймаксанский округ), Исакогорский округ 17.03.17 - р-ны: 23 л/з, 24 л/з, о. Конвейер (Маймаксанский округ), Исакогорский округ 20.03.17 - р-ны: о. Кего (Октябрьский), Цигломенский округ 21.03.17 - р-ны: о. Хабарка, о. Краснофлотский, Цигломенский округ. версия для печати просмотров: 36

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