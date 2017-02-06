График проведения массовой травли крыс выглядит следующим образом:
06.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 16
07.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 10
08.02.17 - Октябрьский округ: р-ны участков 5, 7, 22 (Торн-1: участок 1 и 2);
09.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 17
10.02.17 - Октябрьский округ: р-ны участка 17, 11
13.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 8, 23
14.02.17 - Ломоносовский округ: р-н участка 2
15.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 23
16.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 25
17.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 6 и 19 и Аэропорт
20.02.17 - р-н: Варавино (округ Варавино-Фактория)
21.02.17 - р-н: Фактория (округ Варавино-Фактория)
22.02.17 - р-ны 2 л/з, п. Силикатчиков (округ Варавино-Фактория)
27.02.17 - Округ Майская горка: р-ны Майской горки, 6, 7, 8 м-р, р-н 3ЛДК;
28.02.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - начало Соломбалы)
01.03.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - середина Соломбалы)
02.03.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - конец Соломбалы)
03.03.17 - р-н справа от ул. Кировской – с четной стороны (Северный округ)
06.03.17 - р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть ближняя с нечетной стороны(Северный округ)
07.03.17 - р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть дальняя с нечетной стороны(Северный округ)
09.03.17 - р-ны: 14 л/з, 21 л/з (Соломбальский округ)
10.03.17 - р-ны: АГЗ, 22 л/з (Маймаксанский округ)
13.03.17 - р-ны: АГЗ, 25 л/з (Маймаксанский округ)
14.03.17 - р-ны: 26 л/з и 27 л/з ( Маймаксанский округ)
15.03.17 - р-ны:29 л/з, Экономия (Маймаксанский округ), Исакогорский округ
16.03.17 - р-ны: МЛП (Маймаксанский округ), Исакогорский округ
17.03.17 - р-ны: 23 л/з, 24 л/з, о. Конвейер (Маймаксанский округ), Исакогорский округ
20.03.17 - р-ны: о. Кего (Октябрьский), Цигломенский округ
21.03.17 - р-ны: о. Хабарка, о. Краснофлотский, Цигломенский округ.