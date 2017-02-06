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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

С сегодняшнего дня в Архангельске начинается массовое уничтожение грызунов

В областном центре стартовали мероприятия по сплошной дератизации. Владельцев собак просят при выгуле держать на поводке, не оставлять без присмотра, не допускать употребление животными в пищу отбросов.

График проведения массовой травли крыс выглядит следующим образом:

06.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 16

07.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 10

08.02.17 - Октябрьский округ: р-ны участков 5, 7, 22 (Торн-1: участок 1 и 2);

09.02.17 - Октябрьский округ: р-н участка 17

10.02.17 - Октябрьский округ: р-ны участка 17, 11

13.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 8, 23

14.02.17 - Ломоносовский округ: р-н участка 2

15.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 23

16.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 25

17.02.17 - Ломоносовский округ: р-ны участков 6 и 19 и Аэропорт

20.02.17 - р-н: Варавино (округ Варавино-Фактория)

21.02.17 - р-н: Фактория (округ Варавино-Фактория)

22.02.17 - р-ны 2 л/з, п. Силикатчиков (округ Варавино-Фактория)

27.02.17 - Округ Майская горка: р-ны Майской горки, 6, 7, 8 м-р, р-н 3ЛДК;

28.02.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - начало Соломбалы)

01.03.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - середина Соломбалы)

02.03.17 - Соломбальский округ (1/3 часть - конец Соломбалы)

03.03.17 - р-н справа от ул. Кировской – с четной стороны (Северный округ)

06.03.17 - р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть ближняя с нечетной стороны(Северный округ)

07.03.17 - р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть дальняя с нечетной стороны(Северный округ)

09.03.17 - р-ны: 14 л/з, 21 л/з  (Соломбальский округ)

10.03.17 - р-ны: АГЗ, 22 л/з (Маймаксанский округ)

13.03.17 - р-ны: АГЗ, 25 л/з (Маймаксанский округ)

14.03.17 - р-ны: 26 л/з и 27 л/з ( Маймаксанский округ)

15.03.17 - р-ны:29 л/з, Экономия  (Маймаксанский округ), Исакогорский округ

16.03.17 - р-ны: МЛП (Маймаксанский округ), Исакогорский округ

17.03.17 - р-ны: 23 л/з, 24 л/з, о. Конвейер (Маймаксанский округ), Исакогорский округ

20.03.17 - р-ны: о. Кего (Октябрьский), Цигломенский округ

21.03.17 - р-ны: о. Хабарка, о. Краснофлотский, Цигломенский округ.

  
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дата: 06.02.17 | 15:18
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