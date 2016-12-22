Онежский суд завершил рассмотрение второго уголовного дела против бывшего лидера профсоюзов области. С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф 3,2 млн. рублей.

Отметим, что это совокупный срок. В октябре 2016 года после повторного судебного разбирательства по первому делу бывшему архангельскому профбоссу Савкину удалось добиться смягчения наказания. Тогда вместо 12 лет «строгача» он получил 8 лет колонии общего режима и штраф в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей. Теперь, с учётом новых эпизодов, он проведёт за решёткой на год больше.

Напомним, с 2008 по 2011 года экс-лидер архангельских профсоюзов заключил договоры на изготовление и обработку информационных материалов, оказание юридической помощи и услуг по анализу финансового состояния с гендиректором общества «Деловые услуги» Еленой Александровой на сумму более двух миллионов рублей. Выполнять условия соглашения фирма не собиралась, а её руководитель обналичила и передала Савкину переведённые ей средства.

Кроме указанной организации Александрова возглавляла гостиницу «Беломорская», собственником которой была Федерация профсоюзов Архангельской области. В ноябре 2014 года женщина предоставила Савкину скидку в размере 100% на проведение банкета, стоимость которого составила 23 тысячи рублей.

Также стал известен ещё один эпизод незаконной деятельности гендиректора гостиницы. Она слетала в Дубай за казенный счет. Женщина оформила туристическую поездку как командировку, тем самым совершив растрату на сумму более 126 тысяч рублей.

Суд назначил Елене Александровой 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Добавим, что ущерб гостинице она возместила добровольно и в полном объёме.

Приговоры Савкину и Александровой в законную силу еще не вступили.