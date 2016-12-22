Архангельск: Общество

фото, видео с места события Самая богатая на сёмгу река в Архангельской области оказалась на грани истощения Реки российского Севера с давних пор славились изобилием красной рыбы, но сейчас над ними нависла серьёзная угроза – популяция этой деликатесной рыбы стремительно сокращается.



Река Мезень, которая течет через Архангельскую область в республику Коми, истощена до предела. Мало того, что дноуглубительные работы и молевой сплав леса привели к обильным половодьям и обмелению реки, ещё и на протяжении долгих лет рыбалка в этом районе никак не контролировалась, вследствие чего, почти вся рыба была выловлена.



Достоверно известно, что до пятидесятых годов на нерест поднималось так много семги, что рыба зачастую разметывала гнезда друг у друга, чтобы найти место для своей икры. Сейчас же экологи из некоммерческого фонда «Серебряная тайга» при мониторинге нерестилищ лишь изредка обнаруживают гнезда, а в притоке Мезени реке Пыссе вообще обнаружили всего одно гнездо.



С недавнего времени начали проводиться инспекционные работы и патрулирование берегов, но, под контролем далеко не все участки, и представители Минприроды чаще находят брошенные запрещенные орудия лова и кучи мертвой рыбьей молоди, а не самих браконьеров. Хорошо, если находят растянутые сети и избавляются от них, хотя это слишком мягкий и малоэффективный способ.



Мезень далеко не единственная река, над экологией которой нависла угроза, но в некоторых местах практика регулирования лова гораздо лучше развита, как, например, на Земле леопарда в Приморском крае, где совсем недавно был спасен нерест симы и предотвращены все попытки ему помешать.



Есть такое мнение, что рыбаков, которые осознанно нарушают закон, надо наказывать одинаково – никаких штрафов или заключения. Их умелые руки могут пригодиться в восстановлении экологической ситуации – при расширении русел рек, при устранении половодий или загрязнений водоёмов. Даже в работах по выращиванию и выпуску молоди может пригодиться дешевая рабочая сила.



Конечно, проблему незаконного вылова так просто не решить – многие люди вынуждены ловить рыбу там, где этого делать не стоит. Так, например, за счет байкальского омуля живет несколько деревень, а его вылов собираются полностью запретить более чем на пять лет. Соответственно, должны вестись работы не только по восстановлению популяций рыб, но и по поддержке зависимого населения.



Отметим, что помимо браконьеров атлантического лосося губит ульцеративный дермальный некроз, который Любой браконьер знает, что если нужен большой улов сёмги – надо ехать на Север. Так и повелось, что со всей страны съезжались разорители на свой преступный промысел, да и сейчас разбой не прекращается.Река Мезень, которая течет через Архангельскую область в республику Коми, истощена до предела. Мало того, что дноуглубительные работы и молевой сплав леса привели к обильным половодьям и обмелению реки, ещё и на протяжении долгих лет рыбалка в этом районе никак не контролировалась, вследствие чего, почти вся рыба была выловлена.Достоверно известно, что до пятидесятых годов на нерест поднималось так много семги, что рыба зачастую разметывала гнезда друг у друга, чтобы найти место для своей икры. Сейчас же экологи из некоммерческого фонда «Серебряная тайга» при мониторинге нерестилищ лишь изредка обнаруживают гнезда, а в притоке Мезени реке Пыссе вообще обнаружили всего одно гнездо.С недавнего времени начали проводиться инспекционные работы и патрулирование берегов, но, под контролем далеко не все участки, и представители Минприроды чаще находят брошенные запрещенные орудия лова и кучи мертвой рыбьей молоди, а не самих браконьеров. Хорошо, если находят растянутые сети и избавляются от них, хотя это слишком мягкий и малоэффективный способ.Мезень далеко не единственная река, над экологией которой нависла угроза, но в некоторых местах практика регулирования лова гораздо лучше развита, как, например, на Земле леопарда в Приморском крае, где совсем недавно был спасен нерест симы и предотвращены все попытки ему помешать.Есть такое мнение, что рыбаков, которые осознанно нарушают закон, надо наказывать одинаково – никаких штрафов или заключения. Их умелые руки могут пригодиться в восстановлении экологической ситуации – при расширении русел рек, при устранении половодий или загрязнений водоёмов. Даже в работах по выращиванию и выпуску молоди может пригодиться дешевая рабочая сила.Конечно, проблему незаконного вылова так просто не решить – многие люди вынуждены ловить рыбу там, где этого делать не стоит. Так, например, за счет байкальского омуля живет несколько деревень, а его вылов собираются полностью запретить более чем на пять лет. Соответственно, должны вестись работы не только по восстановлению популяций рыб, но и по поддержке зависимого населения.Отметим, что помимо браконьеров атлантического лосося губит ульцеративный дермальный некроз, который свирепствует в водах Заполярья. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fishman2012 просмотров: 851

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