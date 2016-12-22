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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Самая богатая на сёмгу река в Архангельской области оказалась на грани истощения

Реки российского Севера с давних пор славились изобилием красной рыбы, но сейчас над ними нависла серьёзная угроза – популяция этой деликатесной рыбы стремительно сокращается.
Любой браконьер знает, что если нужен большой улов сёмги – надо ехать на Север. Так и повелось, что со всей страны съезжались разорители на свой преступный промысел, да и сейчас разбой не прекращается.

Река Мезень, которая течет через Архангельскую область в республику Коми, истощена до предела. Мало того, что дноуглубительные работы и молевой сплав леса привели к обильным половодьям и обмелению реки, ещё и на протяжении долгих лет рыбалка в этом районе никак не контролировалась, вследствие чего, почти вся рыба была выловлена.

Достоверно известно, что до пятидесятых годов на нерест поднималось так много семги, что рыба зачастую разметывала гнезда друг у друга, чтобы найти место для своей икры. Сейчас же экологи из некоммерческого фонда «Серебряная тайга» при мониторинге нерестилищ лишь изредка обнаруживают гнезда, а в притоке Мезени реке Пыссе вообще обнаружили всего одно гнездо.

С недавнего времени начали проводиться инспекционные работы и патрулирование берегов, но, под контролем далеко не все участки, и представители Минприроды чаще находят брошенные запрещенные орудия лова и кучи мертвой рыбьей молоди, а не самих браконьеров. Хорошо, если находят растянутые сети и избавляются от них, хотя это слишком мягкий и малоэффективный способ.

Мезень далеко не единственная река, над экологией которой нависла угроза, но в некоторых местах практика регулирования лова гораздо лучше развита, как, например, на Земле леопарда в Приморском крае, где совсем недавно был спасен нерест симы и предотвращены все попытки ему помешать.

Есть такое мнение, что рыбаков, которые осознанно нарушают закон, надо наказывать одинаково – никаких штрафов или заключения. Их умелые руки могут пригодиться в восстановлении экологической ситуации – при расширении русел рек, при устранении половодий или загрязнений водоёмов. Даже в работах по выращиванию и выпуску молоди может пригодиться дешевая рабочая сила.

Конечно, проблему незаконного вылова так просто не решить – многие люди вынуждены ловить рыбу там, где этого делать не стоит. Так, например, за счет байкальского омуля живет несколько деревень, а его вылов собираются полностью запретить более чем на пять лет. Соответственно, должны вестись работы не только по восстановлению популяций рыб, но и по поддержке зависимого населения. 

Отметим, что помимо браконьеров атлантического лосося губит ульцеративный дермальный некроз, который свирепствует в водах Заполярья.  
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: fishman2012
просмотров: 851
дата: 22.12.16 | 17:57
комментариев: 6
0 0
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Комментарии пользователей
fantazer (4)
Фото напомнило случай из юности) Отсутствие клёва и наскученность породило любопытство. Нет, я не пихал голову в лунку) я только в неё посмотрел (закрыв руками от окружающего света), и к своему удивлению увидел несколько рыбин (корюшка). Лёд ещё 6ыл не толстый, а глубина небольшая. Наслушался от родственников насмешек, но когда поймал несколько рыбёх, то сами приняли позу-"воронкой к верху")) и тоже обрыбились. А дальше было ещё смешнее. Человек 50-70 повторили тоже самое))
22.12.16
20:41
+
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Fialka (3)
А что за второй подряд наезд на местную сёмгу? Чилийскую что-ли плохо покупают?
22.12.16
19:53
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Boater (2)
Тестю частенько из Долгошелья привозят, но уже который год замечаю, что не та семга, что была раньше.
22.12.16
19:21
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kemastreet (1)
Причина истощения на фото.
22.12.16
18:57
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