Самая большая в мире подлодка «Дмитрий Донской» отметит 35-летие

В 2017 году «Дмитрий Донской» принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, дважды совершил межфлотский переход – из Баренцева моря в Балтийское и обратно, регулярно участвовал в испытаниях новых образцов морского оружия. В общей сложности за год подводники провели в море несколько месяцев.«Дмитрий Донской» является головным кораблём проекта 941. Он был построен и сдан ВМФ в 1981 году. С 1982 года решает задачи в составе Северного флота. В 2002 году крейсер прошёл глубокую модернизацию и в дальнейшем был использован в испытательных целях.Водоизмещение подлодки в надводном положении превосходит водоизмещение флагмана Северного флота - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». На его борту созданы самые комфортабельные условия для обитания личного состава, есть даже сауна с бассейном и спортзал.