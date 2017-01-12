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Архангельск: Общество

     

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Самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин оказался стомиллионным должником

Долги архангельского госдумовца перед фискальными органами составляют более 100 млн рублей. Налоговые обязательства возникли в связи с предпринимательской деятельностью политика и сформировались еще до избрания его депутатом в российский парламент.

Как сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом News29 сам Андрей Палкин, с долгами он намерен рассчитаться в ближайшие полгода. 

По закону депутат не может заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому после избрания он был вынужден избавиться от всех своих бизнес-проектов в Котласе, пояснил депутат Госдумы. Кроме того, политик выставил на продажу около 200 транспортных средств, большую часть которых составляет дорогостоящая строительная техника.

Со слов парламентария, задолженность в сумме 105 млн рублей, зафиксированная налоговиками, образовалась, в основном, по налогу на добавленную стоимость.

Напомним, Андрей Палкин считается самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва. Его доходы за 2015-й год составили почти 1,5 млрд рублей.

  
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просмотров: 2375
дата: 12.01.17 | 14:09
комментариев: 7
2 0
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Комментарии пользователей
relict (7)
А надо запретить выдвигаться в депутаты должникам. Ты сначала долги погаси, опосля того депутатствуй.
12.01.17
23:41
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ostolop (6)
Господа-товарищи, не надо кошмарить бизнес. У нас 105 000 долларовых миллионеров и 96 миллиардеров (естественно- долларовых) обладают 90% благосостояния страны. Кому же писать законы, как не им
12.01.17
21:16
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Солнышко К. (2)
Раз сам законы не исполняет , добросовестным налогоплательщиком не является , какой же это пример для народа ????? Доход 1.5 млрд. есть , а каких-то 105 млн на налоги нет .
12.01.17
14:57
+
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SG29 (1)
"был вынужден продать свои бизнес-проекты" - недоперепонятно, возможно речь идёт об активах, да и то не поверю, проще вывести себя из соучредителей при этом оставаясь владельцем(в тени).
12.01.17
14:28
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