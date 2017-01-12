Долги архангельского госдумовца перед фискальными органами составляют более 100 млн рублей. Налоговые обязательства возникли в связи с предпринимательской деятельностью политика и сформировались еще до избрания его депутатом в российский парламент.

Как сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом News29 сам Андрей Палкин, с долгами он намерен рассчитаться в ближайшие полгода.



По закону депутат не может заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому после избрания он был вынужден избавиться от всех своих бизнес-проектов в Котласе, пояснил депутат Госдумы. Кроме того, политик выставил на продажу около 200 транспортных средств, большую часть которых составляет дорогостоящая строительная техника.

Со слов парламентария, задолженность в сумме 105 млн рублей, зафиксированная налоговиками, образовалась, в основном, по налогу на добавленную стоимость.



Напомним, Андрей Палкин считается самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва. Его доходы за 2015-й год составили почти 1,5 млрд рублей.