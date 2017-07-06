Самый известный кудрявый блогер назвал Архангельск лицом ужаса

На своей страничке в «Живом Журнале» блогер Илья Варламов продолжает время от времени вспоминать про Архангельск. В этот раз он опубликовал фотоотчет архангелогородки о жизни района аэропорта Талаги.

Пару недель назад Илья Варламов вспоминал про письмо комсомольцев, отправленное из 1967 в 2017 год. Блогер иронизировал над тем, что за полвека в Архангельске мало что изменилось.

В этот раз он опубликовал фотографии района аэропорта Талаги, сделанные ранней весной. Их ему прислала архангелогородка, которая несколько лет назад переехала на ПМЖ в Санкт-Петербург.

«Ощущение такое, как будто еще совсем недавно там шла настоящая война... Дороги раскатаны тяжелыми броневиками, асфальт весь в ямах от разорвавшихся снарядов, на обочинах стоят брошенные покореженные автомобили, а рядом с ними валяются куски бетона и другой строительный мусор, вероятно, от разрушенных зданий», - пишет Варламов.

По его словам, при виде этих фотографий на ум приходят лишь слова одного из героев фильма Фрэнсиса Копполы «Апокалипсис сегодня»: «Ужас. У ужаса есть лицо… И ты должен подружиться с ужасом. Ужас и моральный террор — вот твои друзья».

Фотографии, сделанные в районе аэропорта ранней весной действительно не внушают оптимизма. Слякоть, грязь, мусор, стихийные парковки машин у домов, - все это увидели подписчики блогера.

Напомним, Илья Варламов в прошлом году "прославил" сульфатские «деревяшки», которые попали в список самых отвратительных мест на планете.