В рамках проекта регион получит средства из федерального бюджета на оплату авиамедицинских услуг в сумме 81,5 млн рублей.
Кроме того, запланировано приобретение нового вертолета Ми-8 с медицинским модулем.
Для реализации федерального проекта правительством разработана региональная программа развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, которая включает целый ряд мероприятий.
Услуги санитарной авиации на территории региона осуществляет 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд. В качестве авиационного транспорта используются вертолет Ми-8, а также самолеты Ан-2 и Л-410. Ежегодно бригады службы санитарной авиации выполняют около 400 вылетов.