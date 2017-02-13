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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Санавиация Архангельской области получит новый вертолет Ми-8

Поморье попало в число 34 регионов России, которые примут участие в реализации федерального проекта по обеспечению экстренной медицинской помощью людей, проживающих в труднодоступных районах.

В рамках проекта регион получит средства из федерального бюджета на оплату авиамедицинских услуг в сумме 81,5 млн рублей.

Кроме того, запланировано приобретение нового вертолета Ми-8 с медицинским модулем.

Для реализации федерального проекта правительством разработана региональная программа развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, которая включает целый ряд мероприятий.

Услуги санитарной авиации на территории региона осуществляет 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд. В качестве авиационного транспорта используются вертолет Ми-8, а также самолеты Ан-2 и Л-410. Ежегодно бригады службы санитарной авиации выполняют около 400 вылетов.

 

 

  
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дата: 13.02.17 | 14:08
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