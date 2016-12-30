Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.
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