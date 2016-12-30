Архангельск: Общество

фото, видео с места события Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154 Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой. Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет. Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств: Счёт №40703810738000006071 БФ «Православие и Мир» ИНН 7743069277 Реквизиты Банка: БИК 044525225 ПАО Сбербанк Корреспондентский счёт 30101810400000000225 Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно. версия для печати просмотров: 306

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