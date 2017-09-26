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Общество | Главные новости

Сбивший насмерть велосипедиста архангелогородец попал под суд

сегодня 09:59
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Мотоциклист на дикой скорости столкнулся с велосипедистом на Окружном шоссе в Архангельске. В результате водитель экологического транспорта скончался от полученных травм.
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Фото: dm46.ru
ДТП произошло 13 июля прошлого года. Известно, что мотоциклист ехал с превышением скорости. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Для обеспечения гражданского иска потерпевших о взыскании морального вреда на автомобиль и мотоцикл наложили арест.
 
По информации пресс-службы областной прокуратуры, уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска для рассмотрения.
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Лидеров архангельской оппозиции скомпрометировали накануне приезда Навального
Общество | Новости раздела
 
Сбивший насмерть велосипедиста архангелогородец попал под суд
Сбивший насмерть велосипедиста архангелогородец попал под суд
Мотоциклист на дикой скорости столкнулся с велосипедистом на Окружном шоссе в Архангельске. В результате водитель экологического транспорта скончался от полученных травм.
сегодня 09:59
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