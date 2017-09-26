Сбивший насмерть велосипедиста архангелогородец попал под суд
сегодня 09:59
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Мотоциклист на дикой скорости столкнулся с велосипедистом на Окружном шоссе в Архангельске. В результате водитель экологического транспорта скончался от полученных травм.
ДТП произошло 13 июля прошлого года. Известно, что мотоциклист ехал с превышением скорости. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Для обеспечения гражданского иска потерпевших о взыскании морального вреда на автомобиль и мотоцикл наложили арест.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска для рассмотрения.