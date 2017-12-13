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Общество | Главные новости

Сцена ревности в Архангельской квартире завершилась пьяным убийством

сегодня 14:49
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Минувшей ночью при госпитализации из квартиры в Исакогорском округе от ножевого ранения скончался 28-летний мужчина. Под подозрение попала его знакомая. Возбуждено уголовное дело.
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Фото: toptyumen.ru

В ходе распития спиртного в квартире на улице Локомотивной между мужчиной и женщиной произошла ссора. Архангелогородец приревновал свою подругу и стал высказывать претензии. 27-летняя хозяйка квартиры ударила ножом в грудь своего возлюбленного. Последний сконался от полученной травмы при госпитализации.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.


 

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