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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Северянам предлагают заранее подать заявление на регистрацию брака в летний период

Пары, решившие официально скрепить свои отношения в летние дни, могут забронировать дату росписи в любое время. Правда, такая возможность доступна только на региональном портале госуслуг.
Это позволяет будущим молодоженам, не выходя из дома, заранее (за полгода) выбрать удобные дату и время и спокойно готовиться к свадебному торжеству.
 
- В порядке живой очереди заявления будут приниматься так же: максимум за два месяца, минимум за один месяц, поэтому многие пары уже сейчас выбирают дату через региональный портал госуслуг, - рассказала руководитель Архангельского отдела ЗАГС Наталья Морозова. – В 2017  году традиционно самым популярным временем для свадьбы у архангелогородцев остается лето. А самым востребованными числами стали 7 июля (07.07.2017, пятница) и 8 июля (день семьи, любви и верности, суббота) – время на эти дни было разобрано в первую очередь. Полная запись также на все субботы июня и июля.
 
Между тем, специалисты ЗАГСа не всегда рекомендуют праздновать свадьбу в самые популярные дни. С этим связано много дополнительных трудностей: повышенные цены на услуги, всеобщий ажиотаж, очереди и  спрос на свадебных профессионалов и площадки.
 
- К сожалению, одним из самых мало востребованных месяцев для бракосочетаний является  май, - отметила Наталья Морозова. – Видимо, это связано с суеверием «в мае жениться - всю жизнь маяться». А между тем, как показывает наша статистика, самые крепкие и долговечные браки заключаются именно в этом месяце.  А распадаются чаще всего февральские браки.
 
Для справки: в 2017 году по области уже подано более 500 заявлений на регистрацию брака, из них через портал госуслуг 290. В 2016 году в регионе было зарегистрировано 7072 брака, из них через портал госуслуг подано 1693 заявления.
 
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автор: zags
просмотров: 29
дата: 10.02.17 | 13:15
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