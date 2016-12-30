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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Северяне привлекут удачу в год Петуха яркими нарядами и особой сервировкой стола

До Нового года остался всего один день. Закончился период праздничных корпоративов, а подарки близким куплены и ждут своего часа. О том, что готовить и как правильно встретить главный волшебный праздник наш материал.

По характеру Петухи - это бойцы, следовательно в Новом году нас ожидает много ситуаций, когда потребуется проявить мужество и силу духа. Именно поэтому важно сразу же произвести впечатление на Петуха и заручиться его поддержкой.

Согласно народным поверьям, ночные призраки исчезают с первым криком петуха. Этот солнечный защитный символизм, присущий петуху, прослеживается с древнейших времен. Недаром изображение петуха-стража помещали на крышах домов, шестах, шпилях и флюгерах.

Итак, год Красного Огненного Петуха вступит в свои права 28 января 2017 года и распрощается с нами в ночь с 15 на 16 февраля 2018 года. По восточным приметам этот год сулит начало перемен к лучшему, является стартовой точкой роста и процветания. Во всем мире года Петуха были временем открытия новых территорий и прекращения войн. В эти года была осуществлена первая высадка на луну (1969) и закончилась вторая мировая война (1945).

Чтобы год прошёл хорошо, нужно уважительно относиться к главному символу. На новогоднем столе не должно быть птицы. Курица, индейка, гусь, утка — эти блюда откладываем до следующего Нового года.

Ещё одна рекомендация - сервировка всех блюд мини-порциями. То есть традиционное оливье нужно выложить не в большой хрустальный салатник, а в красивые бокалы или тарталетки. Другие салаты тоже лучше подать порционно. Мини-бутерброды, канапе и даже суши прекрасно подойдут для встречи Нового года. Отличный вариант — фондю, небольшие кусочки закуски и сыр лучший вариант для большой компании.

Кроме того, внимание Петуха можно привлечь ярким нарядом в красных, коричневых, оранжевых или желтых тонах, бижутерией и мишурой.

 

  
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просмотров: 711
дата: 30.12.16 | 17:16
комментариев: 4
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (2)
Что за хрень я только что прочитал? В нашем обществе, в котором, как нас учат господа либерасты, пол-страны сидело, а вторая половина охраняла, у петуха репутация отнюдь не бойца, мягко говоря. И вообще, все из себя такие православные, посты блюдут, в церковь ходят, и прочей дурь маются,а какой то там китайский календарь-как руководство к действию. Это если абстрагироваться от того, что вся статья-мракобесие пополам с лютым бредом.
30.12.16
17:40
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Fialka (1)
Объясните мне логически - Новый год мы отмечаем с 31е на 1е, а год этого китайского петуха наступает 28го, так причём тут отсутствие блюд из птицы на столе??)) Ведь реально же у некоторых проблема))
30.12.16
17:27
+
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