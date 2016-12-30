До Нового года остался всего один день. Закончился период праздничных корпоративов, а подарки близким куплены и ждут своего часа. О том, что готовить и как правильно встретить главный волшебный праздник наш материал.

По характеру Петухи - это бойцы, следовательно в Новом году нас ожидает много ситуаций, когда потребуется проявить мужество и силу духа. Именно поэтому важно сразу же произвести впечатление на Петуха и заручиться его поддержкой.

Согласно народным поверьям, ночные призраки исчезают с первым криком петуха. Этот солнечный защитный символизм, присущий петуху, прослеживается с древнейших времен. Недаром изображение петуха-стража помещали на крышах домов, шестах, шпилях и флюгерах.

Итак, год Красного Огненного Петуха вступит в свои права 28 января 2017 года и распрощается с нами в ночь с 15 на 16 февраля 2018 года. По восточным приметам этот год сулит начало перемен к лучшему, является стартовой точкой роста и процветания. Во всем мире года Петуха были временем открытия новых территорий и прекращения войн. В эти года была осуществлена первая высадка на луну (1969) и закончилась вторая мировая война (1945).

Чтобы год прошёл хорошо, нужно уважительно относиться к главному символу. На новогоднем столе не должно быть птицы. Курица, индейка, гусь, утка — эти блюда откладываем до следующего Нового года.

Ещё одна рекомендация - сервировка всех блюд мини-порциями. То есть традиционное оливье нужно выложить не в большой хрустальный салатник, а в красивые бокалы или тарталетки. Другие салаты тоже лучше подать порционно. Мини-бутерброды, канапе и даже суши прекрасно подойдут для встречи Нового года. Отличный вариант — фондю, небольшие кусочки закуски и сыр лучший вариант для большой компании.

Кроме того, внимание Петуха можно привлечь ярким нарядом в красных, коричневых, оранжевых или желтых тонах, бижутерией и мишурой.