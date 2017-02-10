Архангелогородка вспоминает три факта нападения волков на собак в посёлке Боры Исакогорского района. Все они зафиксированы в декабре 2016 года. Женщина обеспокоена, ведь в поселке проживают люди, которые вынуждены постоянно ходить в Цигломень за продуктами, в больницу и по другим нуждам, а это почти 4 км по безлюдной дороге через лес и болота. Кроме того, летом на дороге неоднократно встречались медведи.
Поддержка для охотников
от регионального правительства в 10 тысяч рублей, то она, уверена женщина, проблемы не решит. Ведь в прошлом году также были выделены средства, однако волков меньше не стало.
Напомним, что для жителей Архангельской области на сайте News29 заработала «горячая линия»
. «Красная кнопка» создана для тех, кто столкнулся с несправедливостью, стал очевидцем из рядя вон выходящего события или безуспешно пытается решить проблему.