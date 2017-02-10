Архангельск: Общество

фото, видео с места события Северяне уверены, что десятитысячное вознаграждение не решит «волчью проблему» На "горячую линию" News29 пришло письмо от жительницы областного центра. Женщина рассказывает о случаях нападения хищников на домашних животных и даже на людей. Что же касается вознаграждения для охотников в 10 тысяч, то оно не решит проблему.







Напомним, что для жителей Архангельской области на сайте News29 заработала Архангелогородка вспоминает три факта нападения волков на собак в посёлке Боры Исакогорского района. Все они зафиксированы в декабре 2016 года. Женщина обеспокоена, ведь в поселке проживают люди, которые вынуждены постоянно ходить в Цигломень за продуктами, в больницу и по другим нуждам, а это почти 4 км по безлюдной дороге через лес и болота. Кроме того, летом на дороге неоднократно встречались медведи. Поддержка для охотников от регионального правительства в 10 тысяч рублей, то она, уверена женщина, проблемы не решит. Ведь в прошлом году также были выделены средства, однако волков меньше не стало.Напомним, что для жителей Архангельской области на сайте News29 заработала «горячая линия» . «Красная кнопка» создана для тех, кто столкнулся с несправедливостью, стал очевидцем из рядя вон выходящего события или безуспешно пытается решить проблему. версия для печати просмотров: 89

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