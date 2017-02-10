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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Северяне уверены, что десятитысячное вознаграждение не решит «волчью проблему»

На "горячую линию" News29 пришло письмо от жительницы областного центра. Женщина рассказывает о случаях нападения хищников на домашних животных и даже на людей. Что же касается вознаграждения для охотников в 10 тысяч, то оно не решит проблему.
Архангелогородка вспоминает три факта нападения волков на собак в посёлке Боры Исакогорского района. Все они зафиксированы в декабре 2016 года. Женщина обеспокоена, ведь в поселке проживают люди, которые вынуждены постоянно ходить в Цигломень за продуктами, в больницу и по другим нуждам, а это почти 4 км по  безлюдной дороге через лес и болота. Кроме того, летом на дороге неоднократно встречались медведи.
 
Поддержка для охотников от регионального правительства в 10 тысяч рублей, то она, уверена женщина, проблемы не решит. Ведь в прошлом году также были выделены средства, однако волков меньше не стало. 

Напомним, что для жителей Архангельской области на сайте News29 заработала «горячая линия». «Красная кнопка» создана для тех, кто столкнулся с несправедливостью, стал очевидцем из рядя вон выходящего события или безуспешно пытается решить проблему.  
 
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дата: 10.02.17 | 10:08
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