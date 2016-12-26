Архангельск: Общество

фото, видео с места события Северянин, который спекулировал на выдуманной болезни сына, предстает перед судом 35-летний житель города Мирного обманул 18 человек, которые перевели ему деньги на лечение якобы больного ребёнка. Общая сумма переведенных мошеннику неравнодушными горожанами средств составила 129 500 рублей. Как стало известно, Евгений Мокроусов воспользовался электронной версией медицинских документов своей покойной супруги. Он внёс в эти документы несоответствующие действительности сведения о наличии у его несовершеннолетнего сына рака крови. Всё это сделал он для того, чтобы выманить у людей деньги.



Далее он раскинул по СМИ информацию о сборе средств на лечение своего якобы больного ребенка. Кроме того, объявления он разместил на административных зданиях Мирного, а также выступил в эфире местной телекомпании, где обратился к жителям города с просьбой о перечислении ему материальной помощи.



Как мы сообщали ранее, после получения средств от людей Белоусов купил авиабилет до Москвы, откуда транзитом планировал проследовать до одного из городов Швеции. Однако мужчина был задержан в архангельском аэропорту полицейскими. Сейчас он находится под стражей. Свою вину он полностью признал. Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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