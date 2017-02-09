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Архангельск: Общество

     

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Северный банк на треть увеличил потребительское кредитование в 2016 году

В Северном банке ПАО Сбербанк в 2016 году было выдано более 193 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 32,6 млрд. рублей. Это на 31,3% больше результатов деятельности за 2015 год.
Среди регионов, на территории которых Северный банк ведет свою деятельность, больше всего кредитов выдано в Архангельской (54,6 тысяч на общую сумму 11,5 млрд. рублей) и Вологодской (46,2 тысячи кредитов на сумму 7,4 млрд. рублей). В Ярославской области клиенты оформили в банке 42,6  тысяч кредитов на 6,3 млрд. рублей, в Ивановской – 27 тысяч на сумму 4 млрд. рублей, в Костромской – 22,9 тысяч на 3,1 млрд. рублей.

В среднем, ежедневно сотрудники Северного банка оформляли 783 потребительских кредита на общую сумму 131 млн. рублей. Средняя сумма кредита составила 168,4 тысячи рублей, что на 8,4% больше показателя за 2015 год. При этом средняя сумма потребительского кредита в Архангельской области составляла 212,2 тысячи рублей.

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дата: 09.02.17 | 13:16
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