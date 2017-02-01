Это стало возможным благодаря мобильным pos-терминалам, установленным Северным банком ПАО Сбербанк в 20 поездах, следующих по маршрутам Ярославль – Москва, Вологда – Санкт-Петербург, Архангельск – Адлер, Москва – Воркута.
В настоящее время пассажиры могут оплатить картой непосредственно в поезде приобретение постельного белья, продуктов питания, печатную продукцию и сувениры.
Более подробно со списком поездов, оборудованных мобильными pos-терминалами оплаты, а также со списком услуг, доступных для безналичной оплаты, можно ознакомиться на сайте www.szd.rzd.ru
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