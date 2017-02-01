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Архангельск: Общество

     

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Северный банк установил в поездах дальнего следования мобильные терминалы оплаты

В курсирующих круглогодично поездах дальнего следования Северного филиала АО "ФПК" пассажиры могут оплачивать посредством банковской карты дополнительные услуги, товары, приобретенные у проводников.
Это стало возможным благодаря мобильным pos-терминалам, установленным Северным банком ПАО Сбербанк в 20 поездах, следующих по маршрутам Ярославль – Москва, Вологда – Санкт-Петербург, Архангельск – Адлер,  Москва – Воркута.
 
В настоящее время пассажиры могут оплатить картой непосредственно в поезде приобретение постельного белья, продуктов питания, печатную продукцию  и сувениры.
 
Более подробно со списком поездов, оборудованных мобильными pos-терминалами оплаты, а также со списком услуг, доступных для безналичной оплаты, можно ознакомиться на сайте  www.szd.rzd.ru

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просмотров: 88
дата: 01.02.17 | 11:30
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