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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Северодвинка Ирина Бажанова стала новым сельхозминистром Поморья

С 2010 года она трудится в областном министерстве агропромышленного комплекса и торговли, пройдя путь от начальника отдела до заместителя министра.

10 февраля, в соответствии с распоряжением губернатора Архангельской области Игоря Орлова, она официально вступила в должность министра. 

Ирина Бажанова родом из Северодвинска, имеет два высших образования.

Путь в профессию начала в 1983 году с должности товароведа плодоовощной базы. В начале двухтысячных годов она была коммерческим директором Северодвинского тепличного комбината, затем работала в администрации Северодвинска.

Напомним, занимавший ранее должность министра АПК и торговли региона Алексей Коротенков возглавил Архангельский водорослевый комбинат.

 

  
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просмотров: 411
дата: 10.02.17 | 12:16
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
,,В полном разгаре страда деревенская...Доля ты!-русская долюшка женская!"...,,Бедная баба из сил выбивается,Столб насекомых над ней колыхается..."
10.02.17
12:30
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