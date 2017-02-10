Архангельск: Общество

фото, видео с места события Северодвинка Ирина Бажанова стала новым сельхозминистром Поморья С 2010 года она трудится в областном министерстве агропромышленного комплекса и торговли, пройдя путь от начальника отдела до заместителя министра. 10 февраля, в соответствии с распоряжением губернатора Архангельской области Игоря Орлова, она официально вступила в должность министра. Ирина Бажанова родом из Северодвинска, имеет два высших образования. Путь в профессию начала в 1983 году с должности товароведа плодоовощной базы. В начале двухтысячных годов она была коммерческим директором Северодвинского тепличного комбината, затем работала в администрации Северодвинска. Напомним, занимавший ранее должность министра АПК и торговли региона Алексей Коротенков возглавил Архангельский водорослевый комбинат. версия для печати просмотров: 411

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