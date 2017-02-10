10 февраля, в соответствии с распоряжением губернатора Архангельской области Игоря Орлова, она официально вступила в должность министра.
Ирина Бажанова родом из Северодвинска, имеет два высших образования.
Путь в профессию начала в 1983 году с должности товароведа плодоовощной базы. В начале двухтысячных годов она была коммерческим директором Северодвинского тепличного комбината, затем работала в администрации Северодвинска.
Напомним, занимавший ранее должность министра АПК и торговли региона Алексей Коротенков возглавил Архангельский водорослевый комбинат.
12:30