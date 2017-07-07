Северодвинка чудом выжила после 27 ударов двумя ножами и гантелью

Житель города корабелов, разгоряченный алкоголем, напал на соседку с ножом, а после принялся за её малолетнего сына. Теперь он ответит за попытку убийства двух человек перед законом.

Инцидент произошел 1 мая в коммуналке на улице Индустриальная в Северодвинске. 35-летний мужчина стал приставать к своей соседке. 41-летняя женщина ответила ему отказом. Северодвинец не хотел мириться с таким раскладом дел и взялся за ножи. 27 раз он ударил несчастную двумя ножами по голове и телу, а потом избил гантелью. За мать заступился её 14-летний сын. 35-летний северодвинец трижды ударил его гантелью.

По данным регионального следственного управления СКР, мужчина ранее отбывал наказание за убийство.

Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Юноша до сих пор пребывает в коме вследствие тяжелейшей травмы головы.

Сейчас мужчина взят под стражу. В ходе допроса он не признал свою вину. Следствие продолжается.