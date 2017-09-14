Северодвинского водителя, сбившего на «зебре» семью из трех человек, будут судить

Водитель не заметил на перекрестке семью из трёх человек и начал осуществлять поворот, сбив в итоге родителей с ребёнком прямо на пешеходном переходе. Уголовное дело передано в суд.

В отношении 49-летнего северодвинца утверждено обвинительное заключение. Мужчина пойдет под суд за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает областная прокуратура.



Следствием установлено, что в июне этого года житель Северодвинска, управляя автомобилем «Great Wall», приближаясь к нерегулируемому перекрестку улиц Дзержинского и Логинова, не убедился, что на пешеходном переходе отсутствуют люди, начал поворот налево и допустил наезд на семью из трех человек. В результате ДТП 2-летний ребенок получил тяжелейшие травмы.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, но от дачи показаний отказался. Уголовное дело направлено в суд.