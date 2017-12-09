Шаг в бездну. Что происходит по минутам с рыбаком при провале под лёд?

Это зависит от того, готов ли к провалу человек психологически. Большинство – не готовы. Провалившись, обычный человек, рыбак, впадает в панику и начинает активно пытаться выбраться. Это продолжается примерно 2 минуты. За это время запас сил стремительно иссякает и сменяется слабостью. Помочь себе самостоятельно человек уже не в состоянии. Если в ближайшие 3-5 минут ему не будет оказана помощь – наступает обездвиживание. У того, кто выбирает более спокойную тактику, запас времени до окоченения ограничен 10-ю минутами. Самая большая опасность – что тебя затянет под лёд. И тогда уже со льда почти невозможно определить, где находится человек.В случае стрессовой ситуации у человека две модели поведения заложены эволюцией – либо спрятаться и оцепенеть, либо убегать, что-то лихорадочно делать – пусть даже и неправильно. У меня был случай, когда, провалившись, буквально у меня на глазах, человек не мог делать ничего. Даже пальцем не пошевелил!.. Потом, когда удалось его спасти и опасность миновала, мужчина сказал, что его страх буквально парализовал.Первые две минуты одежда человека держит, но потом, когда воздух в одежде заменяется водой, она превращается в якорь и тянет на дно.10 минут и не более способен человек выдержать в ледяной воде.Пока сам не провалишься – теория останется теорией. В каждом случае люди действуют по-разному. Провалился и встал на дно? Провалился на глубине? Ушёл с головой под воду? На ногах были пристёгнуты лыжи? Утонул ледобур? – И в каждом случае выжившие рассказывают разные истории своего спасения. Но общие выводы по ним сделать всё-таки можно. Мы обязательно продолжим эту тему. Выходя на лёд, помните об осторожности. Никакой улов не стоит жизни и здоровья.