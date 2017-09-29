Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
3216
27.09.17
1088
27.09.17
1030
28.09.17
815
28.09.17
813
28.09.17
754
28.09.17
707
реклама
реклама
Новости компаний
28.09.17
109
27.09.17
106
28.09.17
104
28.09.17
99
28.09.17
97
28.09.17
96
28.09.17
95
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Шенкурский ДОК «прославил» свой район на весь Северо-Запад

сегодня 12:16
58 0
Задолженность предприятия Шенкурский ДОК перед ПАО «Архэнергосбыт», гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Архангельской области, составляет более 7,2 миллиона рублей.
 >
фото с сайта: a-vektor.ru

Еще лет пять тому назад экперты, работавшие над стратегическими планами Архангельской области, искренне верили, что Шенкурский район когда-нибудь будет считаться образцовым муниципальным образование, в котором и энергорынок по всем показателям достигнет своей целевой модели, и местная лесная промышленность перейдёт на рельсы инновационного развития…

Собственно, всё к тому и шло. Дебиторской задолженности за электроэнергию не имели даже неотключаемые потребители. На исходе 2011 года завершилась реконструкция лесопильного цеха и линии сортировки бревен на предприятии ООО «Шенкурский ДОК».

Увеличилась почти в два раза производительность оборудования и диаметр распиливаемого сырья. На всех основных механизмах появился частотно- регулируемый привод. Года три назад у Шенкурского ДОК’а появился реальный шанс стать производителем пеллет для развитых стран Западной Европы, в первую очередь – Объединенной Германии. Сбыться планам было не суждено…

Главное, чем сегодня известен Шенкурский ДОК, так это астрономическими долгами за электрическую энергию, которые складывались поэтапно:

- декабрь 2016 года – 864,3 тыс. рублей;

- январь 2017 года – 759,8 тыс. рублей;

- февраль 2017 года – 784 тыс. рублей;

- март 2017 года – 744,6 тыс. рублей;

- апрель 2017 года – 745,5 тыс. рублей;

- май 2017 – 640,4 тыс. рублей;

- июнь 2017 - 649,0 тыс. рублей;

- июль 2017 – 797,0 тыс. рублей;

- август 2017 года – 989,2 тыс. рублей;

- промежуточный счет сентября 2017– 237,9 тыс. рублей.

Вместо принятия мер по оплате потребленной электроэнергии, ООО «Шенкурский ДОК» на полную сумму задолженности заключило с сетевой организацией ООО «Энергомакс» соглашения об уступке права (требования) и направило в ПАО «Архэнергосбыт» уведомления о проведении зачетов встречных однородных требований. Предварительных консультаций по поводу предполагаемой сделки с гарантирующим поставщиком не проводилось. На каждое полученное уведомление юристы Вельского МРО ПАО «Архэнергосбыт» направили встречные письма, где детально разъяснили незаконность совершенной цессии* и официально потребовали оплатить электроэнергию. К сожалению, адекватной реакции со стороны руководства ООО «Шенкурский ДОК» не последовало. Споры в отношении задолженности рассматриваются уже не только в Арбитражном суде, но и в судах апелляционной инстанции.

Вот таким своеобразным способом – не передовыми технологиями, не пеллетами, а интригами, скандалом и судебными процессами на уровне СЗФО – местный деревообрабатывающий комбинат прославил Шенкурский район.

В настоящее время надежное электроснабжение населенных пунктов Двиноважья достигается исключительно за счет того, что всю тяжесть миллионных неплатежей конечных потребителей принимает на себя ПАО «Архэнергосбыт». На рано или поздно все эти суммы лягут тарифы для конечных потребителей, да и энергобезопасность района может оказаться под угрозой.

58 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский Минкульт наложил вето на спекталь Виктора Панова о революции
Общество | Новости раздела
 
Архангельский ученый открыл в Арктике новый вид шмелей
Архангельский ученый открыл в Арктике новый вид шмелей
Исследователь Виталий Спицын обнаружил новый вид шмелей, «бомбус глициалес», что переводится с латыни как «шмель ледниковый». Внешне он отличается от других видов широкой оранжевой полоской на брюшке.
сегодня 12:28
28
 
Шенкурский ДОК «прославил» свой район на весь Северо-Запад
Шенкурский ДОК «прославил» свой район на весь Северо-Запад
Задолженность предприятия Шенкурский ДОК перед ПАО «Архэнергосбыт», гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Архангельской области, составляет более 7,2 миллиона рублей.
сегодня 12:16
59
 
Устроившие сентябрьскую провокацию в Архангельске телефонные террористы не найдены
Устроившие сентябрьскую провокацию в Архангельске телефонные террористы не найдены
Волна телефонного терроризма прокатилась и по всей России. Ложные «минирования» жилых домов и соцобъектов в Архангельске и Северодвинске были зафиксированы 12 сентября. Российские спецслужбы полагают, что большинство звонков – из-за рубежа.
сегодня 12:10
58
 
«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»
«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»
30 сентября – в День российского интернета и 1 октября – в День пожилых людей компания «Ростелеком» дарит пенсионерам Архангельска учебное пособие «Азбука Интернета».
сегодня 11:12
101
 
Потерянный паспорт довел жительницу Холмогорского района до «уголовки»
Потерянный паспорт довел жительницу Холмогорского района до «уголовки»
Завершился судебный процесс над 46-летней женщиной, которая в сентябре 2016 года заявила в полицию о краже паспорта. Информация заявительницы не подтвердилась.
сегодня 10:30
480 1
Boater: Хм, как установили, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий? Ну сказала...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080