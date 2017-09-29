Шенкурский ДОК «прославил» свой район на весь Северо-Запад

Еще лет пять тому назад экперты, работавшие над стратегическими планами Архангельской области, искренне верили, что Шенкурский район когда-нибудь будет считаться образцовым муниципальным образование, в котором и энергорынок по всем показателям достигнет своей целевой модели, и местная лесная промышленность перейдёт на рельсы инновационного развития…



Собственно, всё к тому и шло. Дебиторской задолженности за электроэнергию не имели даже неотключаемые потребители. На исходе 2011 года завершилась реконструкция лесопильного цеха и линии сортировки бревен на предприятии ООО «Шенкурский ДОК».



Увеличилась почти в два раза производительность оборудования и диаметр распиливаемого сырья. На всех основных механизмах появился частотно- регулируемый привод. Года три назад у Шенкурского ДОК’а появился реальный шанс стать производителем пеллет для развитых стран Западной Европы, в первую очередь – Объединенной Германии. Сбыться планам было не суждено…

Главное, чем сегодня известен Шенкурский ДОК, так это астрономическими долгами за электрическую энергию, которые складывались поэтапно:

- декабрь 2016 года – 864,3 тыс. рублей;

- январь 2017 года – 759,8 тыс. рублей;

- февраль 2017 года – 784 тыс. рублей;

- март 2017 года – 744,6 тыс. рублей;

- апрель 2017 года – 745,5 тыс. рублей;

- май 2017 – 640,4 тыс. рублей;

- июнь 2017 - 649,0 тыс. рублей;

- июль 2017 – 797,0 тыс. рублей;

- август 2017 года – 989,2 тыс. рублей;

- промежуточный счет сентября 2017– 237,9 тыс. рублей.

Вместо принятия мер по оплате потребленной электроэнергии, ООО «Шенкурский ДОК» на полную сумму задолженности заключило с сетевой организацией ООО «Энергомакс» соглашения об уступке права (требования) и направило в ПАО «Архэнергосбыт» уведомления о проведении зачетов встречных однородных требований. Предварительных консультаций по поводу предполагаемой сделки с гарантирующим поставщиком не проводилось. На каждое полученное уведомление юристы Вельского МРО ПАО «Архэнергосбыт» направили встречные письма, где детально разъяснили незаконность совершенной цессии* и официально потребовали оплатить электроэнергию. К сожалению, адекватной реакции со стороны руководства ООО «Шенкурский ДОК» не последовало. Споры в отношении задолженности рассматриваются уже не только в Арбитражном суде, но и в судах апелляционной инстанции.

Вот таким своеобразным способом – не передовыми технологиями, не пеллетами, а интригами, скандалом и судебными процессами на уровне СЗФО – местный деревообрабатывающий комбинат прославил Шенкурский район.

В настоящее время надежное электроснабжение населенных пунктов Двиноважья достигается исключительно за счет того, что всю тяжесть миллионных неплатежей конечных потребителей принимает на себя ПАО «Архэнергосбыт». На рано или поздно все эти суммы лягут тарифы для конечных потребителей, да и энергобезопасность района может оказаться под угрозой.