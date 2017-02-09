Архангельск: Общество все фото (6)

фото, видео с места события Шесть уникальных икон похитили из частного дома в Архангельске В период с декабря 2016 года по январь 2017 года из дома, расположенного на улице Сибирякова в Соломбальском округе, были вынесены старинные иконы. Среди них есть и образ регионального значения. Среди украденных из дома ликов, следующие: икона Божьей Матери «Неопалимая Купина», Божьей Матери «Казанская»; икона «Спасителя»; «Чудо Архистратига Божьего Михаила в Хонех»; «Святой Николай чудотворец и праведный отрок Артемий Веркольский»; икона Божьей Матери «Иверская». Как пояснили журналисту News29 в полицейском ведомстве, эти иконы передавались из поколения в поколение. Они являлись для владельцев семейной реликвией.



Всех, кто располагает информацией о данном преступлении или видел похищенные иконы, просят обращаться в отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску (адрес: г. Архангельск, ул. Советская, д. 28) или по телефонам: (8182) 28-15-08, 8-952-259-3845. Как пояснили журналисту News29 в полицейском ведомстве, эти иконы передавались из поколения в поколение. Они являлись для владельцев семейной реликвией.Всех, кто располагает информацией о данном преступлении или видел похищенные иконы, просят обращаться в отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску (адрес: г. Архангельск, ул. Советская, д. 28) или по телефонам: (8182) 28-15-08, 8-952-259-3845. версия для печати просмотров: 149

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