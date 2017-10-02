Школьница из Поморья представила регион на всероссийском патриотическом слете

Активистка клуба «Орден» Полина Карасюк приняла участие во Всероссийском военно-патриотическом слете Российского движения школьников, который проходил с 27 по 30 сентября в Московской области.

На слете собрались более 500 активистов движения со всей страны - представители патриотических объединений, юнармейцы, участники профильной смены ВПЦ "Вымпел" лагеря "Орленок". Для ребят была организована по-настоящему насыщенная программа: встречи с Героями России, зарядка с Олимпийскими Чемпионами, тематические занятия и мастер-классы, различные образовательные площадки. Также слет - отличная возможность познакомиться с другими объединениями, обменяться опытом, поделиться интересными практиками.Полина была участником военно-патриотической лагерной смены ВПЦ "Вымпел" в "Орленке", где отлично показала себя и получила приглашение на слет.