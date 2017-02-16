Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Школьник» Алексей поможет сдать ЕГЭ архангельским выпускникам Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила интерактивное анимационное приложение, наглядно рассказывающее о различных процедурах оценки качества образования.



Всё управление осуществляется с помощью компьютерной «мыши» или клавиатуры. Герой приложения – мальчик Алексей – станет помощником в деле изучения наиболее важных процедур оценки знаний в школе, а также поможет поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ.



Основная сюжетная линия раскрывает информацию о процедуре проведения итоговой аттестации. Кроме того, приложение разъясняет, какая информация необходима выпускникам школ при выборе дальнейшего образовательного пути.



- Рособрнадзор уделяет большое внимание тому, чтобы информировать школьников обо всех особенностях экзаменационных процедур, создать для них максимально комфортные условия подготовки к ЕГЭ. Интерактивный ролик позволит им получить всю основную информацию об итоговой аттестации и других оценочных процедурах в доступной форме, - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.



Отправиться в виртуальное и познавательное путешествие можно с помощью сайта

В игровой форме школьники и их родители могут узнать о нюансах всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, итоговой аттестации в девятых классах и единого государственного экзамена.Всё управление осуществляется с помощью компьютерной «мыши» или клавиатуры. Герой приложения – мальчик Алексей – станет помощником в деле изучения наиболее важных процедур оценки знаний в школе, а также поможет поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ.Основная сюжетная линия раскрывает информацию о процедуре проведения итоговой аттестации. Кроме того, приложение разъясняет, какая информация необходима выпускникам школ при выборе дальнейшего образовательного пути.- Рособрнадзор уделяет большое внимание тому, чтобы информировать школьников обо всех особенностях экзаменационных процедур, создать для них максимально комфортные условия подготовки к ЕГЭ. Интерактивный ролик позволит им получить всю основную информацию об итоговой аттестации и других оценочных процедурах в доступной форме, - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.Отправиться в виртуальное и познавательное путешествие можно с помощью сайта выборбудущего.рф. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minobr просмотров: 36

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