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Архангельск: Общество

     

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«Школьник» Алексей поможет сдать ЕГЭ архангельским выпускникам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила интерактивное анимационное приложение, наглядно рассказывающее о различных процедурах оценки качества образования.
В игровой форме школьники и их родители могут узнать о нюансах всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, итоговой аттестации в девятых классах и единого государственного экзамена. 

Всё управление осуществляется с помощью компьютерной «мыши» или клавиатуры. Герой приложения – мальчик Алексей – станет помощником в деле изучения наиболее важных процедур оценки знаний в школе, а также поможет поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ. 

Основная сюжетная линия раскрывает информацию о процедуре проведения итоговой аттестации. Кроме того, приложение разъясняет, какая информация необходима выпускникам школ при выборе дальнейшего образовательного пути.

- Рособрнадзор уделяет большое внимание тому, чтобы информировать школьников обо всех особенностях экзаменационных процедур, создать для них максимально комфортные условия подготовки к ЕГЭ. Интерактивный ролик позволит им получить всю основную информацию об итоговой аттестации и других оценочных процедурах в доступной форме, - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Отправиться в виртуальное и познавательное путешествие можно с помощью сайта выборбудущего.рф.
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автор: minobr
просмотров: 36
дата: 16.02.17 | 14:52
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