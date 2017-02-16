В игровой форме школьники и их родители могут узнать о нюансах всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, итоговой аттестации в девятых классах и единого государственного экзамена.
Всё управление осуществляется с помощью компьютерной «мыши» или клавиатуры. Герой приложения – мальчик Алексей – станет помощником в деле изучения наиболее важных процедур оценки знаний в школе, а также поможет поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ.
Основная сюжетная линия раскрывает информацию о процедуре проведения итоговой аттестации. Кроме того, приложение разъясняет, какая информация необходима выпускникам школ при выборе дальнейшего образовательного пути.
- Рособрнадзор уделяет большое внимание тому, чтобы информировать школьников обо всех особенностях экзаменационных процедур, создать для них максимально комфортные условия подготовки к ЕГЭ. Интерактивный ролик позволит им получить всю основную информацию об итоговой аттестации и других оценочных процедурах в доступной форме, - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Отправиться в виртуальное и познавательное путешествие можно с помощью сайта
выборбудущего.рф.