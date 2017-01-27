Специальные занятия посвящёны возможным угрозам, которые несут в себе обильные снегопады и последующие за ними оттепели. Одна из таких профилактических бесед прошла накануне в архангельской гимназии №6.

Даже небольшие снежные горы могут стать смертельной ловушкой, а внешне миниатюрная глыба льда, сорвавшаяся с крыши, может причинить серьёзную травму. О том, как избежать чрезвычайных ситуаций, ребятам рассказали министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко и начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков.

В 2005 году в разных районах Поморья под снегом погибло четверо подростков, ещё одна трагедия произошла в марте 2008 года. С тех пор смертельных случаев зафиксировано не было. Но обильные снегопады последних недель заставляют повысить бдительность, придавая актуальность вопросам безопасного поведения детей на улицах и во время отдыха на природе.



- Результаты замеров показывают, что снега выпало больше нормы. В феврале также ожидается много осадков. Хочу отметить, что снег с крыш домов начинает сходить при температуре от минус двух градусов и выше. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок знал фразу: «Минус два и выше – берегитесь крыши!», - сказал Дмитрий Чистяков.



