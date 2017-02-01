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Архангельск: Общество

     

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Школьники Поморья прошли второй этап итогового сочинения

1 февраля в школах региона прошёл второй этап выпускного сочинения. 130 человек зарегистрировалось, чтобы принять участие в испытании, успех на котором открывает дорогу к главным госэкзаменам.
Помимо сочинения юные северяне могли выбрать изложение - такое право предоставлено ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, первый этап выпускного сочинения (изложения) состоялся в начале декабря 2016 года. Кроме одиннадцатиклассников в нём участвовали и студенты регионального профтеха, а также выпускники школ Поморья прошлых лет, которым творческий «зачёт» необходим для поступления в вузы.

Старшеклассники, не справившиеся с творческой работой с первой попытки, а также выпускники, которые пропустили это испытание по уважительным причинам, получили дополнительную возможность продемонстрировать свои знания русского языка и литературы.

- Желание принять участие во втором этапе выпускного сочинения изъявили 130 человек. Творческую работу ребята писали на базе 50 школ региона. Это испытание прошло в штатном режиме, удалённых нет, - отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Ещё одна попытка получить допуск к ЕГЭ будет предоставлена 3 мая. В этот день состоится заключительный этап выпускного сочинения (изложения).

По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией, можно обращаться на «горячую линию» министерства образования и науки Архангельской области по телефону: (8182) 285-585.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minobr
просмотров: 29
дата: 01.02.17 | 16:43
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