Школы Поморья пополнили в этом году почти 300 молодых педагогов

Всего же более девяти с половиной тысяч педагогов работают в сфере образования Поморья.



Сразу на пять молодых учителей пополнился педагогический коллектив в школе №8 города Архангельска. Так, после завершения обучения в вузе сюда пришла работать учителем иностранных языков Екатерина Кемова. Первый и во многом самый показательный и непростой месяц позади. Этого времени молодому педагогу хватило для осознания того, что в выборе профессии она не ошиблась.



- С самого детства мечтала стать учителем. Месяц проработала, мне нравится. Но, конечно, к работе в школе нужно подготовить себя морально. Хочется видеть эффективность того, что я делаю. Хочется, чтобы ученики добивались успеха, - рассказала Екатерина Кемова.



Наставником молодого учителя в школе будет Марина Вешнякова, чей педагогический стаж работы составляет 20 лет. Опыт вкупе с инициативностью позволили ей стать автором собственных элективных курсов по подготовке к выпускным экзаменам.



В школах Архангельской области сегодня работают более двух тысяч учителей в возрасте до 35 лет. Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается рост интереса к этой профессии.



В День учителя к коллегам со словами поздравления обратился исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов:



«Помочь молодому человеку стать самим собой и реализовать свои способности – пожалуй, в этой формулировке сконцентрирована суть работы любого педагога. Поэтому хочу пожелать тем, кто выбрал одну из самых непростых и ответственных профессий, быть востребованным у своих учеников. Успехов в работе и, конечно, счастья вашим семьям».