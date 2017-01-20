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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Штормовая погода не покинет Архангельскую область до конца выходных

Поморье второй день находится под влиянием атлантического циклона. Сильный ветер и снегопады доставят архангелогородцам немало хлопот в ближайшие два дня.

В субботу, 21 января, в столице региона ожидается порывистый северо-западный ветер, снег и метели, температура -2,-4. На акватории Белого моря - усиление ветра до 32 м/с. и нагонное повышение уровня воды.

В воскресенье влияние циклона будет ослабевать, ветер порывами до 17-22 м/с ожидается по большей части в ночные часы, днем сила ветра составит 9-14 м/с.

Внимательными нужно быть жителям островных территорий: возможно поднятие уровня воды в районе ледовых переправ. По данным МЧС, сейчас таких подтоплений не зафиксировано.

Из-за непогоды сегодня были отменены и задержаны несколько рейсов из аэропорта «Архангельск». А в «Васьково» из-за ненастья отменяются рейсы на самолетах Ан-2, вертолеты и самолеты Л-410 летают по расписанию.

Автомобилистам, выезжающим в выходные за город полезно будет иметь с собой лопату и пару досок, на случай если машина застрянет. Также внимательными надо быть рыбакам. В районе островов Ягры, Кумбыш возможно поднятие уровня воды, поэтому на лёд выходить опасно.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

 

  
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просмотров: 335
дата: 20.01.17 | 14:44
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
,,Ветер с моря дует,разгоняет тучи..."
20.01.17
15:09
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