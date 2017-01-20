Поморье второй день находится под влиянием атлантического циклона. Сильный ветер и снегопады доставят архангелогородцам немало хлопот в ближайшие два дня.

В субботу, 21 января, в столице региона ожидается порывистый северо-западный ветер, снег и метели, температура -2,-4. На акватории Белого моря - усиление ветра до 32 м/с. и нагонное повышение уровня воды.

В воскресенье влияние циклона будет ослабевать, ветер порывами до 17-22 м/с ожидается по большей части в ночные часы, днем сила ветра составит 9-14 м/с.

Внимательными нужно быть жителям островных территорий: возможно поднятие уровня воды в районе ледовых переправ. По данным МЧС, сейчас таких подтоплений не зафиксировано.

Из-за непогоды сегодня были отменены и задержаны несколько рейсов из аэропорта «Архангельск». А в «Васьково» из-за ненастья отменяются рейсы на самолетах Ан-2, вертолеты и самолеты Л-410 летают по расписанию.

Автомобилистам, выезжающим в выходные за город полезно будет иметь с собой лопату и пару досок, на случай если машина застрянет. Также внимательными надо быть рыбакам. В районе островов Ягры, Кумбыш возможно поднятие уровня воды, поэтому на лёд выходить опасно.



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