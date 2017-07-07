Синоптики обещают архангелогородцам тепло в выходные и на следующей неделе

В предстоящие выходные дни в Поморье сохранится теплая погода. Дожди пройдут местами, где-то с грозами и порывистым ветром.

В субботу, 8 июля, температура воздуха ночью ожидается от 7 до 12°, днем от 15 до 20°, на северо-востоке области столбик термометра поднимется до 24°. В воскресенье днем воздух прогреется уже до 19-24°.

На следующей неделе сохранится теплая погода. Температура воздуха днем составит от 23 до 28°. Дожди и грозы вероятны к концу недели.