Синоптики обещают архангелогородцам тепло в выходные и на следующей неделе
сегодня 16:29
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В предстоящие выходные дни в Поморье сохранится теплая погода. Дожди пройдут местами, где-то с грозами и порывистым ветром.
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07 июля, пятница 18:19
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В субботу, 8 июля, температура воздуха ночью ожидается от 7 до 12°, днем от 15 до 20°, на северо-востоке области столбик термометра поднимется до 24°. В воскресенье днем воздух прогреется уже до 19-24°.
На следующей неделе сохранится теплая погода. Температура воздуха днем составит от 23 до 28°. Дожди и грозы вероятны к концу недели.
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