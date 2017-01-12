наверх
Новости Архангельска
13 января, пятница 02:51
$60.16
63.52
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
172
10.01.17
«Аквилон-Инвест» проведет первую в наступившем году экскурсию по новостройкам
110
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
98
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
87
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
65
11.01.17
Архангельских студентов и специалистов дошкольного образования ждут на профконкурсе
62
11.01.17
Tele2 подводит итоги 2016 года
61
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Скандальное видео с участием соловецких чиновников дошло до архангельского суда

Утром в Архангельске состоялось предварительное слушание по уголовному делу, связанному с обнародованием посиделок в бане двух соловецких чиновников. Скрытая камера запечатлела разговор о возможном переделе сфер влияния в турбизнесе на архипелаге.

Дело по статье о неразглашении сведений о частной жизни было возбуждено по инициативе «героев», заснятых на видео. На записи, сделанной в 2015 году, нынешний глава Соловков Евгений Тютюков и директор местного муниципального учреждения Михаил Магид рассуждают о возможности вытеснить с туристического рынка неугодных предпринимателей, закрыв им доступ к трем главным местным причалам.

В ролике упоминаются фамилии чиновников регионального уровня, которые могли бы помочь в осуществлении планов по перенаправлению потоков из Карелии в Архангельскую область и «переделу» сфер влияния в туристической отрасли на Соловках.

Видеоматериал, которым заинтересовались уже некоторые федерельные СМИ, предал огласке независимый гид, блогер и бизнесмен Олег Кодола. На него-то чиновники и подали в суд. Любопытно, что сами истцы на слушание не явились. В итоге рассмотрение дела перенесли на 24 января.

«Прошло предварительное заседание по иску против меня. В результате ...ничего. Ни заявителей, ни даже адвоката. Вот такая странность», поделился впечатлениями в своем блоге Олег Кодола.

Добавим, что сегодня в 15 часов будет рассматриваться второй гражданский иск от соловецких чиновников, касающийся защиты их чести и достоинства. News29 будет следить за ходом событий.


  
версия для печати
  
просмотров: 1501
дата: 12.01.17 | 15:20
комментариев: 1
3 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
SG29 (1)
Можно подумать, что это делается без ведома "н-ка транспортоного цеха", т.е. "10%-го", ну-ну, чинарики, - зло для России.
12.01.17
16:00
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080