Архангельск: Общество

фото, видео с места события Скандальное видео с участием соловецких чиновников дошло до архангельского суда Утром в Архангельске состоялось предварительное слушание по уголовному делу, связанному с обнародованием посиделок в бане двух соловецких чиновников. Скрытая камера запечатлела разговор о возможном переделе сфер влияния в турбизнесе на архипелаге. Дело по статье о неразглашении сведений о частной жизни было возбуждено по инициативе «героев», заснятых на видео. На записи, сделанной в 2015 году, нынешний глава Соловков Евгений Тютюков и директор местного муниципального учреждения Михаил Магид рассуждают о возможности вытеснить с туристического рынка неугодных предпринимателей, закрыв им доступ к трем главным местным причалам.



В ролике упоминаются фамилии чиновников регионального уровня, которые могли бы помочь в осуществлении планов по перенаправлению потоков из Карелии в Архангельскую область и «переделу» сфер влияния в туристической отрасли на Соловках.



Видеоматериал, которым заинтересовались уже некоторые федерельные СМИ, предал огласке независимый гид, блогер и бизнесмен Олег Кодола. На него-то чиновники и подали в суд. Любопытно, что сами истцы на слушание не явились. В итоге рассмотрение дела перенесли на 24 января.



«Прошло предварительное заседание по иску против меня. В результате ...ничего. Ни заявителей, ни даже адвоката. Вот такая странность», поделился впечатлениями в своем блоге Олег Кодола.



Добавим, что сегодня в 15 часов будет рассматриваться второй гражданский иск от соловецких чиновников, касающийся защиты их чести и достоинства. News29 будет следить за ходом событий.

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