Следователи призывают «жертв» котласской чиновницы выйти на контакт

По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы глава Котласского района убедила двух индивидуальных предпринимателей, руководителя одного из муниципальных учреждений и генерального директора коммерческой организации передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей, однако деньги назад так и не вернула.



Кроме того Светлана Бральнина в 2013-2014 годах получила взятку в сумме 750 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов и договоров. Сейчас Светлана Бральнина находится под домашним арестом.

Следственные органы предлагают всем пострадавшим от противоправных действий чиновницы обратиться в следственный отдел по городу Котласу или в местный отдел ФСБ.