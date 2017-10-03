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Общество | Главные новости

Следователи призывают «жертв» котласской чиновницы выйти на контакт

сегодня 12:17
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Продолжается расследование уголовного дела в отношении главы Котласского района Светланы Бральниной. Следователи просят всех, кто пострадал от противозаконных действий чиновницы, обратиться к правоохранителям.
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Фото: arh.aif.ru
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По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы глава Котласского района убедила двух индивидуальных предпринимателей, руководителя одного из муниципальных учреждений и генерального директора коммерческой организации передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей, однако деньги назад так и не вернула. 

Кроме того Светлана Бральнина в 2013-2014 годах получила взятку в сумме 750 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов и договоров. Сейчас Светлана Бральнина находится под домашним арестом.

Следственные органы предлагают всем пострадавшим от противоправных действий чиновницы обратиться в следственный отдел по городу Котласу или в местный отдел ФСБ.

 

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Boater
03.10.17
12:38
Все кто давал взятки, обращайтесь. Явку с повинной можете дома написать. )
 
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