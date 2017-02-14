Вчера днём в поселке Шунема была убита 78-летняя женщина. Под подозрение попал 55-летний сосед пенсионерки. К его дому вывели следы от места преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Дома у мужчины найдены куртка, обувь, а также спрятанный молоток со следами крови.



Как рассказали в региональном следственном управлении СКР, мужчина на момент задержания был сильно пьян, и что-либо пояснить не мог.



Сейчас проводится следствие и допрашиваются свидетели. Назначены экспертизы. Выясняется, пропало ли что-либо из дома пенсионерки.

