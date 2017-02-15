Архангельск: Общество

фото, видео с места события Снег, метель и гололёд: в Архангельскую область пришел циклон Ухудшение погоды жители Поморья уже почувствовали 14 февраля. Усиление ветра, осадки и гололедица на дорогах - вот основные характеристики пришедшего в регион циклона. В минувший вторник в большинстве районов области, включая города Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, преобладал западный и северо-западный ветер порывами 15-18 метров в секунду. В среду в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов выпадет снег, местами возможны метель и гололед. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°.



Спасатели и синоптики предупреждают северян о том, что в период господствующего на территории Поморья циклона нужно быть готовыми к сильным снегопадам, метели, гололеду, налипанию мокрого снега на проводах и деревьях. версия для печати просмотров: 105

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