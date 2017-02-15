В минувший вторник в большинстве районов области, включая города Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, преобладал западный и северо-западный ветер порывами 15-18 метров в секунду.
В среду в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов выпадет снег, местами возможны метель и гололед. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°.
Спасатели и синоптики предупреждают северян о том, что в период господствующего на территории Поморья циклона нужно быть готовыми к сильным снегопадам, метели, гололеду, налипанию мокрого снега на проводах и деревьях.