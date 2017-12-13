Снежная буря в Архангельске отменяет авиарейсы и валит столбы

Метели и сильный ветер хозяйничают сегодня на всей территории Архангельской области. Последствия непогоды вылились в поваленные столбы и несколько задержанных авиарейсов.

Погода резко испортилась в Архангельске сегодня утром. Тому виной глубокий атлантический циклон. Резко упало атмосферное давление и усилился южный и юго-восточный ветер. К утру 13 декабря сначала в западных, затем в северных и северо-восточных районах области порывы достигали скорости 17-19 м/с, а на море до 25 м/с.

Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт «Талаги» был вынужден перенести на 14 декабря рейс Сыктывкар — Котлас, задержать на час рейс Москва - Архангельск, вылет которого должен состояться в 14:45 из Шереметьево.

Также из-за непогоды в Архангельске произошли отключения электроэнергии. Обрывы линий электропередач происходят из-за налипания снега на провода, также сильный ветер повалил несколько столбов. Всего без электрочества остались несколько тысяч человек в Маймаксанском, Соломбальском округах, округах Варавино-Фактория и Майская горка.

Сегодня во второй половине дня к западным границам области подошел холодный фронт с юго-западными и западными ветрами, снегом и метелью. Утром 14 декабря он пройдет через всю область. Температура воздуха вновь понизится.