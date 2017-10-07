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Общество | Главные новости

Содержанием улиц в Архангельске ближайшие 2 года займутся плесецкие дорожники

сегодня 00:15
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Содержание и уборку городских магистралей в течение двух лет будет осуществлять «Плесецкое дорожное управление». Собственником предприятия, выигравшего торги, является Архангельская область. На эти цели выделено почти 600 млн рублей.
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Накануне в Архангельске в результате конкурсных процедур был определён подрядчик на выполнение работ по содержанию и уборке улично-дорожной сети города в ближайшие два года. Им стало акционерное общество «Плесецкое дорожное управление», сообщает администрация города.

Всего на конкурс было подано 6 заявок, 2 из них были отозваны. В итоге в торгах участвовало 4 претендента: «Севзапдорстрой», «Автодороги», «АГСУМ» и «Плесецкое дорожное управление», набравшее по итогам конкурса наибольшее количество баллов. Стоимость контракта - 593 млн. рублей, экономия при проведении торгов составила около 7 миллионов.

Плесецкое дорожное управление входит в структуру «Архангельскавтодора». 100-процентным собственником компании, ведущей свою историю начиная с 1935 года, является Архангельская область. Коллектив насчитывает 440 человек.

Сегодня общая протяжённость дорог, обслуживаемых предприятием, составляет около 3000 километров. Компания ведёт работы по содержанию и ремонту региональных и муниципальных дорог в 8 районах Архангельской области, где созданы подразделения с собственной производственной базой.

Плесецкое дорожное управление располагает большим парком машин и современной специализированной дорожной техники – более 350 единиц. Предприятие также занимается добычей природных материалов, используемых в дорожной сфере, имеет в собственности три асфальтобетонных завода, а также цех по производству дорожных знаков.
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Содержанием улиц в Архангельске ближайшие 2 года займутся плесецкие дорожники
Содержанием улиц в Архангельске ближайшие 2 года займутся плесецкие дорожники
Содержание и уборку городских магистралей в течение двух лет будет осуществлять «Плесецкое дорожное управление». Собственником предприятия, выигравшего торги, является Архангельская область. На эти цели выделено почти 600 млн рублей.
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