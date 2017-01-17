Независимый гид и бизнесмен Олег Кодола направил запросы в центральные аппараты ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, а также в администрацию президента, где просит провести проверку скандальной видеозаписи на предмет коррупционной составляющей.

Напомним, ролик, в котором чиновники обсуждают возможный «передел» сфер влияния в туристическим бизнесе на архипелаге, был снят в 2015 году, а размещен в сети только летом 2016 года. С тех пор один из «героев» фильма, Евгений Тютюков, стал главой Соловков.

Кроме того, в «банном» диалоге двух соловецких чиновников упоминается бывший вице-губернатор Роман Балашов, который в то время руководил агентством по развитию архипелага, а сейчас работает в администрации президента РФ.

Обнародовавший видео блогер, вместе со своим юристом, направил запросы в центральные аппараты главных силовых ведомств страны, а также в администрацию президента. Он просит разобраться, есть ли в словах попавших в кадр чиновников коррупционная составляющая. Ведь как бы там ни было, а озвученные в записи планы начали реализовываться.

Добавим, следующее судебное заседание по «банному делу» назначено на 24 января. Возможно, оно будет перенесено на Соловки.