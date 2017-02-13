Известный режиссёр, актёр и продюсер привёз в Архангельск спектакль «Вредные привычки». Сегодня он пообщался с главой региона.

Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России, генеральный директор телеканала ТРО Игорь Угольников записал телевизионное интервью с губернатором Игорем Орловым.

Игорь Угольников рассказал главе региона, что имеет самое прямое отношение к Архангельской области: его прадед был расстрелян англичанами на острове Мудьюг, отец родился в Котласе, а корни остальной семьи – в Холмогорском районе.

— Все мои предки родом из Холмогор. Все они служили государству. Отсюда и особое отношение к северной земле, осознание сложностей, характерных для региона, – подчеркнул Игорь Угольников.

Губернатор Поморья предложил Игорю Угольникову вступить в состав Поморского землячества в Москве.

— Я с удовольствием принимаю приглашение! Это большая честь, – ответил Угольников.

Во время интервью глава региона поделился впечатлениями от недавнего посещения Земли Франца-Иосифа, рассказал о строительстве дорог и детских садов, планах по наращиванию объёмов добычи рыбы, роли Архангельской области в освоении Арктики, туристической привлекательности Поморья и уникальном северном русском духе.

Говорили об оборонно-промышленном комплексе региона, предстоящем спектакле, картинах, продюсером которых выступил Игорь Угольников («Брестская крепость» и «Батальон»).

Полная версия интервью выйдет в эфир 22 февраля на канале ТРО. Также в этот день зрители 12 субъектов Республики Беларусь и Российской Федерации смогут увидеть программы и фильмы холдинга «АТК-Медиа», который заключил партнёрское соглашение с телеканалом Союзного государства.