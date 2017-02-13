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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Состав Поморского землячества в Москве пополнился продюсером Игорем Угольниковым

Известный режиссёр, актёр и продюсер привёз в Архангельск спектакль «Вредные привычки». Сегодня он пообщался с главой региона.

Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России, генеральный директор телеканала ТРО Игорь Угольников записал телевизионное интервью с губернатором Игорем Орловым.

Игорь Угольников рассказал главе региона, что имеет самое прямое отношение к Архангельской области: его прадед был расстрелян англичанами на острове Мудьюг, отец родился в Котласе, а корни остальной семьи – в Холмогорском районе.

— Все мои предки родом из Холмогор. Все они служили государству. Отсюда и особое отношение к северной земле, осознание сложностей, характерных для региона, – подчеркнул Игорь Угольников.

Губернатор Поморья предложил Игорю Угольникову вступить в состав Поморского землячества в Москве.

— Я с удовольствием принимаю приглашение! Это большая честь, – ответил Угольников.

Во время интервью глава региона поделился впечатлениями от недавнего посещения Земли Франца-Иосифа, рассказал о строительстве дорог и детских садов, планах по наращиванию объёмов добычи рыбы, роли Архангельской области в освоении Арктики, туристической привлекательности Поморья и уникальном северном русском духе.

Говорили об оборонно-промышленном комплексе региона, предстоящем спектакле, картинах, продюсером которых выступил Игорь Угольников («Брестская крепость» и «Батальон»).

Полная версия интервью выйдет в эфир 22 февраля на канале ТРО. Также в этот день зрители 12 субъектов Республики Беларусь и Российской Федерации смогут увидеть программы и фильмы холдинга «АТК-Медиа», который заключил партнёрское соглашение с телеканалом Союзного государства.

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автор: dvinalander
просмотров: 258
дата: 13.02.17 | 15:44
комментариев: 3
0 0
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (3)
Орлову отчаянно хочется выглядеть тут своим... с пропиской в Калининградской области и местом рождения на Украине. Орёл! Ничего не скажешь
13.02.17
16:28
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Дмитрий П. (2)
Оба-на
13.02.17
16:05
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Vadimych (1)
В землячество надо вступать? Если , к примеру, будучи проездом в Москве, меня чёрт принесёт в это образование, я скажу, мол, зрассьте, земели-они попросят предъявить членский билет? Ах, нет такого? Тогда пшёлнах! ?
13.02.17
15:57
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