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Общество | Главные новости

Состоялись первые фестивали для всей семьи СдобриФест

сегодня 09:00
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В июне в трех городах (Нижнем Новгороде, Перми и Архангельске) прошли СдобриФесты – летние праздники для маленьких и взрослых от бренда «Сдобри».
 
 
 
 
 
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Горожане смогли принять участие в спортивных состязаниях и творческих конкурсах, сделать креативные фотографии в фотозоне. Кроме того, гостей фестивалей угостили рекордным по весу – по 100 килограмм в каждом городе! – овощным салатом с заправкой майонезом «Сдобри».

СдобриФест – это новый формат фестиваля для всей семьи, где каждый найдет себе занятие по душе. Каждый раз гостей праздника ожидает тематическая площадка с массой активностей. Дети могут поиграть в твистер, порисовать на «свободных» мольбертах, попрыгать в «сухом» бассейне, нанести аквагрим. Взрослые - посоревноваться в футбол и бадминтон, прокатиться на гироскутере, а также ответить на вопросы викторины и выиграть призы от бренда «Сдобри».

Кроме того, в Архангельске в рамках фестиваля прошли кулинарные мастер-классы от Романа Ходкевича, члена Национальной гильдии шеф-поваров России, многократного победителя профессиональных поварских соревнований, а также от шеф-повара Андрея Маслова. Кулинарные гуру раскрыли секрет, как легко и быстро создать на обычной кухне настоящий кулинарный шедевр. Помогал им в этом майонез «Сдобри».

Девиз СдобриФеста – это девиз традиционного майонеза «Сдобри», который производится в России более 60 лет: где Сдобри, там вся семья!

- Бренд «Сдобри» производится с 1953 года по традиционной рецептуре, в соответствии с высокими стандартами качества и требованиями ГОСТ, и является региональным лидером на рынке майонезов. Однако самое главное, что на протяжении уже многих лет «Сдобри» объединяет семьи – он неизменный спутник семейных застолий, праздников, а теперь еще и фестивалей, - отмечает Оксана Сазанова, бренд директор «Сдобри». – Минуты, проведенные вместе с родными, - самые дорогие, самые ценные. СдобриФест – это как раз то место, где можно весело провести время всей семьей, разделить свою радость с родными и близкими.

На фестивалях, прошедших в Нижнем Новгороде, Перми и Архангельске, все желающие смогли попробовать как классический майонез Сдобри «Провансаль», так и новинку Сдобри «Сметанный Провансаль». За время праздников во всех трех городах раздали 18500 образцов майонеза «Провансаль», а в придачу к ним – сборники лучших рецептов с майонезом «Сдобри», чтобы процесс готовки для любимых домочадцев стал проще и приятнее.

Семейные праздники СдобриФест шагают по стране: 12 июня праздник состоялся в Перми и Нижнем Новгороде, 25 июня – в Архангельске. На очереди – Чебоксары (20 августа) и Самара (10 сентября).

Следить за ходом фестивалей – а также отмечать себя и своих друзей на фотографиях, получать полезную и интересную информацию о продуктах «Сдобри» – можно в группе «В Контакте»Хэштег мероприятия - #сдобрифест2017.


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