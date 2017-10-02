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Общество | Главные новости

Сотни молодых архангелогородцев предпочли фестивалю фейерверков шоу Навального

сегодня 15:17
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Первый день октября по числу мероприятий практически встал в один ряд с Днём города. Часть северян вместо проходившего в это время фестиваля фейерверков направилась в Соломбалу на митинг оппозиционера Алексея Навального.
 
 
 
 
 
 
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Подготовка к мероприятию началась задолго до его начала. Подступы к площади Терехина были заблаговременно перекрыты для движения транспорта, в целях безопасности установлены рамки с металлоискателями, смонтирована сцена и подиум для выступающих ораторов и СМИ.

С 17:30 площадь стала постепенно наполняться, к 18-ти часам пространство вокруг сцены оказалось в плотном кольце желающих увидеть столичного политика-оппозиционера воочию. По официальным данным, митинг собрал порядка 750 человек, однако реальные цифры могут отличаться от заявленных - как в меньшую, так и в большую сторону. Разброс данных при подсчете людей на подобных мероприятиях в порядке вещей.

Открыл митинг архангельский активист Дмитрий Секушин, который едко заметил, что Соломбала действиями властей превращается в этакий «Островок свободы», где в противовес «сладким» вопросам обсуждаются «острые» темы.

Сотни молодых людей, юношей и девушек, собрались в минувшее воскресенье на площади Терехина, чтобы поддержать Навального в его стремлении изменить существующий в политике статус кво. Присутствовавшим на мероприятии журналистам оппозиционер пояснил, что столь большое число школьников на митинге он объясняет желанием молодежи «видеть перспективу и самореализовываться в будущем, а не выживать, как их родители».

Не секрет, что молодежь подписывается на Навального в соцсетях и мессенджерах, воспринимая его как популярного российского блогера. Именно это обстоятельство и привело юных архангелогородцев в Соломбалу, дабы лицезреть своего «кумира» воочию, сделать селфи на память и пообщаться вживую.

Столичный гость в духе поп-звезды выстроил свое общение в дружеском ключе, начав с поздравления по случаю 80-летия области. Был и юмор. Оппозиционер привел в пример Тимати, который во время гастролей в Поморье произнес: «Привет, Астрахань!». С ним такое не случится, пообещал Навальный, добавив в шутку, что Архангельск невозможно перепутать ни с одним городом, поскольку только здесь его встретили салютом. Кроме того, мама Алексея оказалась родом из Архангельской области.

В рамках своего выступления Навальный пообещал молодежи решить все проблемы разом в случае, если станет президентом. Надо отдать должное, говорил оппозиционер с юной публикой на одной волне и со знанием дела, приводя в пример конкретные нелицеприятные факты из местной жизни. И заслуженно получил в награду признание юной архангельской публики - московского политика еще долго не отпускали юноши и девушки, желая получить фото на память и возможность поговорить тет-а-тет.

В завершение Алексей Навальный поблагодарил пришедших на митинг архангелогородцев, отметив в заключительном слове, что мероприятие наглядно продемонстрировало, что у оппозиции есть поддержка в регионах.

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