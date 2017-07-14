Сотрудник Котласского ЦБК «погорел» на макулатуре
сегодня 13:58
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В отношении инженера подразделения филиала группы «Илим» в Коряжме возбуждено уголовное дело. Сотруднику комбината придется ответить перед законом за коммерческий подкуп.
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14 июля, пятница 16:21
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$58.58
€65.32
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Как пояснили News29 в следственных органах, работник предприятия получил от генерального директора коммерческой фирмы вознаграждение в общей сумме порядка 150 тысяч рублей за обеспечение быстрой и максимальной загрузки в грузовые автомобили организации макулатуры.
Речь, по словам правоохранителей, идет о периоде двухлетней давности, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками котласского отдела полиции, занимающихся экономическими преступлениями.
Следствие по делу продолжается, отрабатывается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
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