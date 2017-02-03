На собрании работников и обучающихся руководитель образовательного учреждения лишила преподавателей права голоса при утверждении основных документов, - устава, положения об оплате труда и положения о собрании сотрудников и студентов.

«Вы можете присутствовать, но голосовать мы вам не дадим» - дословная цитата новоиспеченной директрисы техникума, которая была произнесена на собрании, в присутствии всего коллектива и студентов. Таким образом, руководитель решила толи унизить, толи заставить замолчать главных работников учреждения - преподавателей, которых в техникуме насчитывается более 60.



Почему же так важно оказалось ограничить свободу выбора? Сотрудникам техникума ответ понятен - для того, чтобы внести в основные документы техникума изменения, которые коллектив заранее не одобряет - "безмерную жажду зарабатывать деньги, сокращать зарплаты и убирать неугодных".



Собрание окончилось ничем. Потратив более часа на разговоры директор и сотрудники к общему мнению не пришли. " Во главе нашего коллектива стоит совершенно некомпетентный, корыстный человек, для которого преподаватели - пустое место", - уверены преподаватели техникума.





