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Архангельск: Общество

     

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Совет по предпринимательству и инвестициям оценил итоги Арктического форума

В администрации Архангельска состоялось расширенное заседание городского Совета по предпринимательству и инвестициям.

Заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников обобщил информацию об экономических итогах проведения IV Международного форума «Арктика – территория диалога»: приезд более 3 тысяч гостей принес сфере обслуживания Архангельска выручку в размере 60 миллионов рублей. В рамках форума с участием города и области было подписано семь крупных соглашений, и общий объем привлеченных инвестиций во время действия соглашений составит порядка 30 миллиардов рублей.

На заседании Совета по предпринимательству и инвестициям также обсуждались механизмы поддержки бизнеса в Архангельске. В 2017 году планируется провести конкурс на предоставление начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса. Конкурс уже объявлен, документы будут приниматься до 25 апреля, размер предоставляемой субсидии установлен в размере 310 тысяч рублей. Кроме того, значительная поддержка предусматривается для предпринимателей, которые обеспечивают жилые островные территории услугами торговли: из городского бюджета им компенсируются затраты на транспортировку продуктов и товаров повседневного спроса через понтонные переправы.

В рамках муниципально-частного партнерства планируется к реализации ряд интересных инвестиционных проектов: строительство школы, детского сада, «пациент-отеля» для жителей районов, которые приезжают в Архангельск на лечение в областной больнице.

На заседании также обсудили вопрос внесения изменений в Положение об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, и концепцию праздничного оформления города в 2017 году.

Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что диалог в рамках Совета по предпринимательству и инвестициям позволяет власти и бизнесу четко понимать направления и приоритеты развития, условия, способствующие реализации разработанных планов.

  
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просмотров: 301
дата: 20.04.17 | 16:06
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