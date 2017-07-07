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Общество | Главные новости

Создание молодежной зоны отдыха на набережной Архангельска подходит к завершению

сегодня 20:26
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Уже сейчас архангелогородцы используют для отдыха деревянные конструкции, которые появились на набережной благодаря совместному проекту молодых архитекторов и администрации города.
 >
Фото: arhcity.ru
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Напомним, создание рекреационного комплекса ведется на нижней набережной неподалеку от памятника адмиралу Кузнецову. До конца июля здесь появятся необычные вазоны для декоративных деревьев. Планируется, что официально площадку откроют ко Дню ВМФ. 

Спонсором проекта выступил завод клееной продукции ООО «Кардинал», предоставивший около 8 кубометров строганых пропитанных специальным защитным составом деревянных конструкций из доски и бруса. Сборкой изделий на месте установки занимается бригада АО «Отделстрой» и активисты молодежного движения.

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kemastreet
07.07.17
20:29
Зона отдыха это здорово!Ещё бы дать возможность уставать за деньги...
 
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24.06.17 17:31
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Усилиями активистов на архангельской набережной может появиться «оазис отдыха»
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