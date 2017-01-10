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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Созданный в Плесецке исправительный центр стал одним из первых в России

С этого года в России начали применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Они будут осуществляться на базе исправительных центров. В Архангельской области такое учреждение открылось на базе плесецкой колонии.

Новый вид наказания стал альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые.

Работать осужденные будут на объектах коммунально-бытового обеспечения исправительного учреждения, а также в сторонних организациях. Трудоустройство запланировано по рабочим специальностям.

Отметим, что осужденный на принудительные работы не будет изолирован от общества. Он будет самостоятельно добираться до исправительного центра, сможет пользоваться мобильным телефоном и Интернетом. У него будет возможность обратиться к врачам по медицинскому полису, а также предусмотрено право на отпуск.

Однако есть и ряд ограничений: они будут находиться под надзором, им нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации, также будут запрещены полностью алкоголь и азартные игры.

Тем, кто отработает не менее трети срока наказания, может быть предоставлено право проживания с семьей в арендованной или собственной квартире в том населенном пункте, где расположен исправительный центр. 

Стоит отметить, что Архангельская область вошла в число первых регионов, где открыты данные исправительные центры для исполнения нового вида наказания.


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автор: u29
просмотров: 289
дата: 10.01.17 | 14:09
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Sibiryak (1)
Думаю что правильный ход,тюрьма это страшная вещь,никому счастья и здоровья не добавила,вполне допускаю что кому то такой режим будет на пользу.
11.01.17
00:45
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