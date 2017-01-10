Новый вид наказания стал альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые.

Работать осужденные будут на объектах коммунально-бытового обеспечения исправительного учреждения, а также в сторонних организациях. Трудоустройство запланировано по рабочим специальностям.

Отметим, что осужденный на принудительные работы не будет изолирован от общества. Он будет самостоятельно добираться до исправительного центра, сможет пользоваться мобильным телефоном и Интернетом. У него будет возможность обратиться к врачам по медицинскому полису, а также предусмотрено право на отпуск.

Однако есть и ряд ограничений: они будут находиться под надзором, им нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации, также будут запрещены полностью алкоголь и азартные игры.

Тем, кто отработает не менее трети срока наказания, может быть предоставлено право проживания с семьей в арендованной или собственной квартире в том населенном пункте, где расположен исправительный центр.



Стоит отметить, что Архангельская область вошла в число первых регионов, где открыты данные исправительные центры для исполнения нового вида наказания.