Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
29.09.17
672
29.09.17
669
29.09.17
642
29.09.17
522
29.09.17
479
29.09.17
478
29.09.17
450
реклама
Новости компаний
30.09.17
71
30.09.17
69
30.09.17
69
30.09.17
65
30.09.17
63
30.09.17
62
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Создатели «живой» выставки Ван Гога в Архангельске приглашают людей к сотворчеству

сегодня 13:33
76 0
Организаторы уникальной экспозиции «Ван Гог. Живые полотна» предлагают не только погрузится во внутренний мир великого голландского художника, но и приглашают северян к сотворчеству.
 
 
 >
На иллюстрации: конкурсная работа Варвары Солоницыной (vk.com)
Фото: vk.com
Новости по теме
Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
Мультимедийная выставка, на которой более ста полотен Ван Гога в буквальном смысле оживают на 20 проекторах высокого разрешения, открылась в торговом центре «Макси» 21 сентября. Она стала подарком к 80-летию Архангельской области от компании «МегаФон».

Параллельно с выставкой стартовал фотоконкурс «Ван Гог начинается с тебя», который позволит северянам ощутить себя настоящим последователем признанного мастера живописи. Для этого достаточно сфотографировать любимое место или достопримечательность, обработать снимок снимок в специальном приложении или графическом редакторе, имитирующем стиль Ван Гога, и выложить результат в Сеть. 

Размещать свои шедевры можно в конкурсном альбоме сообщества выставки ВКонтакте, сопроводив запись хештегом #вангогначинаетсястебя. Лучший «живописец» получит главный приз – 4G-планшет Oysters T74HMi от компании «МегаФон».

Конкурс продлится до 21 октября. Оценивать творения помимо жюри будут обычные пользователи соцсети – с помощью лайков. Один нюанс - на конкурс можно представить только одну работу. Подробности можно узнать на страничке выставки в соцсети.

За вдохновением организаторы конкурса рекомендуют приходить на выставку Ван Гога, которая работает на 2-м этаже ТРЦ «Макси» с 10:00 до 21:00 до 22 октября. Для абонентов «МегаФона», школьников, студентов и льготных категорий граждан вход бесплатный.


76 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В ходе рейда «хрюш» работники архангельского «Спара» признали запущенность магазина
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080