Создатели «живой» выставки Ван Гога в Архангельске приглашают людей к сотворчеству

Параллельно с выставкой стартовал фотоконкурс «Ван Гог начинается с тебя», который позволит северянам ощутить себя настоящим последователем признанного мастера живописи. Для этого достаточно сфотографировать любимое место или достопримечательность, обработать снимок снимок в специальном приложении или графическом редакторе, имитирующем стиль Ван Гога, и выложить результат в Сеть.

Размещать свои шедевры можно в конкурсном альбоме сообщества выставки ВКонтакте, сопроводив запись хештегом #вангогначинаетсястебя. Лучший «живописец» получит главный приз – 4G-планшет Oysters T74HMi от компании «МегаФон».

Конкурс продлится до 21 октября. Оценивать творения помимо жюри будут обычные пользователи соцсети – с помощью лайков. Один нюанс - на конкурс можно представить только одну работу. Подробности можно узнать на страничке выставки в соцсети.

За вдохновением организаторы конкурса рекомендуют приходить на выставку Ван Гога, которая работает на 2-м этаже ТРЦ «Макси» с 10:00 до 21:00 до 22 октября. Для абонентов «МегаФона», школьников, студентов и льготных категорий граждан вход бесплатный.